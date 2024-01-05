超商「懷舊神飲」終於回歸！草莓乳酸風味超療癒　1月10日起搶喝

▲7-11將在1月10日起開賣復刻版「紅魔鬼思樂冰」，還是酸酸甜甜的草莓乳酸風味。（圖／記者周姈姈攝，下同）



記者周姈姈／台北報導

超商超人氣思樂冰自回歸後就話題不斷，特別是前陣子推出的復刻版「綠精靈」、「黃風俠」2款口味，每一口都能喚醒思樂冰粉絲的回憶，而現在超商也宣布，1月10日起將再開賣全新復刻紅魔鬼思樂冰，還是酸酸甜甜的草莓乳酸風味，更可享限時「大杯第2杯半價」。

7-11思樂冰「致經典系列」繼先前綠精靈、黃風俠後，1月10日起將開賣第3波復刻新品「紅魔鬼思樂冰－草莓乳酸風味」（中杯30元、大杯39元、特大杯45元），於400間門市限定販售，一入口就能嚐到香濃草莓搭配柔和乳酸香氣，厚實綿密、甜而不膩，忍不住一口接一口，讓思樂冰的粉絲們能回味1988年紅魔鬼第一次登場的經典美好。

喝思樂冰還可搭配優惠！1月19日至2月4日每周五、六、日，思樂冰全品項可享「大杯第2杯半價」。

▲1月19日至2月4日每周五、六、日，思樂冰全品項可享「大杯第2杯半價」。



▲冬季限定草莓甘露回來了。（圖／鶴茶樓提供，下同）

復古茶飲品牌「鶴茶樓」超人氣「草莓甘露」重磅回歸，使用17顆台灣草莓搭配國產鮮奶打成濃郁系果昔冰沙，每一口都能吸到草莓果粒，接著加入鶴頂紅茶凍、少量椰奶等料，打造豐富口感；另外還加碼推出限量玻璃瓶裝的「鶴茶樓xZIZONE草莓雪泥瓶」，把最可愛的粉紅貓Pingo大頭印在瓶身上，療癒到不行，即日起於全門市開喝。

▲同步推出超可愛限量Pingo草莓雪泥瓶。