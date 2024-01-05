結合海洋意象！新北中和佳和公園啟用　打造舒適休憇空間

▲新北市新工處長王益翔（右1）、地方民意代表及幼兒園師生在中和佳和公園一起打卡。（圖／新北市新工處提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

位於新北市中和區的佳和公園內最後一塊拚圖體健設施和溜滑梯，於今（5日）在新工處長王益翔和地方民代共同巡禮之後，正式開放啟用。延續佳和公園多目標綜合大樓海洋意象及景觀規劃，為城市鬧區增添優遊綠意氣氛，不僅提供民眾舒適休憩空間，為親子提供一個遊憩的好地方。

新工處長王益翔表示，佳和公園前身為自強游泳池，於2016年停業後，市府為活化現有公有資產，拆除既有建物後規劃簡易步道及綠化植栽，並於基地西隅設置遊憩設施，於2018年2月佳和公園開放使用，隨後再由市府向中央爭取預算興建多目標綜合大樓，提供都會熱鬧環境中一個多元場所。

▲中和佳和公園設置幼兒園、托幼中心，不但解決學齡前幼兒教育、托育及市民運動需求，公園內的體健設施深受幼兒園小朋友喜愛。

王益翔說，不只解決地方停車位不足問題，也設置幼兒園、托幼中心及健身中心，解決學齡前幼兒教育、托育及市民運動需求，於去年陸續完工啟用。今日則是完成佳和公園最後一塊版圖，將原有莊敬停車場翻轉為綠地空間，落實老中青三代共享，滿足多元需求，打造友善公園空間。

新工處說明，佳和公園共分二期工程施作，延續一期多目標綜合大樓建築及景觀規劃，二期工程總經費約為4100萬元，整合原海洋特色公園及新增遊憩設施。特別是興建過程當中也聽取地方對於設施需求意見，設置遮雨性質活動廣場及體健設施等。另外也將既有波浪攀爬網更新、新增金字塔溜滑梯及整合環場步道，整體設計延續海洋意象元素融入公園設施中，包含海浪造型地墊及既有廁所外牆都有海洋普普風，打造全齡樂活的遊憩場所。

▲中和佳和公園第一期工程的多目標綜合大樓提供居民更完善的生活機能，不只解決地方停車位不足問題，也設置幼兒園、托幼中心及健身中心，解決學齡前幼兒教育、托育及市民運動需求。

今天因公無法到場的工務局長祝惠美指出，因應中和地區局部淹水問題，全區也規劃出流管制滯洪池、透保水滯洪池及重新建構周邊排水溝，讓公園兼具防洪及排水功能，邁向永續的韌性城市。佳和公園結合周邊景觀及打造帶狀線型公園，整體景觀設置環狀步道及綠植延伸公園的綠意，提供民眾更多休憩的環境，成為中和地區最優質的生活圈。