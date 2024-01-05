　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

網戀「蘇丹軍醫」！彰化60歲婦奔銀行急匯330萬　警敲碎愛情夢

記者唐詠絮／彰化報導

老哏還是被騙了！彰化一名年約60歲王小姐，與一名網路自稱「蘇丹軍醫」的男子墜入情網，還跟她說即將退休要到台灣跟她一起生活，但有一個裝有200萬美金的退休金包裹被海關查扣，要她代繳300萬元贖回，她一聽立刻到銀行匯款，所幸被機警行員識破，通報員警攔阻，這才驚覺原來被騙了，戰地戀情也因此夢碎。

▲彰化打詐。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲彰化警方攔阻詐騙，成功守住辛苦錢。（圖／記者唐詠絮翻攝）

彰化縣警局刑大副隊長張安進表示，彰化警方結合轄內金融機構，今年攔阻詐騙匯款949件，攔阻金額4億3千萬元，攔阻金額較111年成長3000萬元，去年7次打詐專案共查獲詐欺集團122件650人，查扣不法所得價值總計上億元。另透過各項防詐宣導作為，有效守護民眾荷包，獲得行政院112年「新世代打擊詐欺策略行動綱領研討會」識詐楷模獎項肯定。

▲彰化打詐。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲王小姐出示與蘇丹軍醫對話。（圖／記者唐詠絮翻攝）

警方阻詐案件中，2023年底彰化警分局民族路派出所接獲銀行通報有名王小姐疑遭詐欺，當時員警趕往銀行，王女還很不耐煩的表示「行員為何不讓她領330萬元」。待員警耐心開導後，王女得知原來自稱「蘇丹軍醫」的網友是詐騙集團，保住她辛苦錢。

局長張國雄提醒民眾，只要對方提到借錢、匯錢、代繳或投資就是詐騙。詐騙集團怕被拆穿，會教導民眾在面對銀行行員關懷提問時，以「購買房屋」、「房屋裝潢修繕」、「償還欠款」等理由搪塞，請多配合行員及員警的關懷，據否則錢一旦匯出去，就追不回了。倘接獲可疑電話、訊息或網路資訊，可撥打165反詐騙專線，或至就近派出所尋求協助，確保自身財產安全。

▲彰化打詐。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲彰化獲行政院識詐楷模獎項肯定。（圖／記者唐詠絮翻攝）

ET快訊
他狂打嗝3個月！　醫一掃「全部都是腫瘤」傻了
藍白分乾淨！韓國瑜籲集中挺侯康　「沒有總統柯文哲、院長韓國瑜
給王寶強戴綠帽！　小王出獄近況曝
飯店休息遭性侵！　OL睡一半「胸前多隻手」
韓國瑜現身挺侯康！喊話台南鄉親：你們疼愛民進黨太久了
謝震廷街頭持刀！曾開炮李友廷　被前女友控劈腿

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

「回春名醫」走私胎盤素交保50萬　單幫客找移民署官員掩護被羈押

成功大學女廁「冒出人頭」女大生上到一半嚇壞　秒衝出求救逮狼

跨年夜酒吧坐1小時「帳單1萬8」！男暴怒毆老闆　酒駕企圖撞店家

網戀「蘇丹軍醫」！彰化60歲婦奔銀行急匯330萬　警敲碎愛情夢

快訊／國一北上305公里處發生4車追撞　5人受傷送醫

年輕OL深夜飯店休息遭性侵！睡一半連身裙被解開「胸前多一隻手」

快訊／「ACE王牌」創辦人涉虛幣詐騙　3年海削數億7嫌羈押禁見

獨／SBL假球案5球員出庭有人崩潰大哭　他被問「怕起訴嗎」這樣回

立委候選人馬治薇選前遭收押　原因曝光：接受百萬資助還提供情資

獨／慢飛天使馬場打工6年「一毛錢都沒有」　慘被惡老闆打到住院

媽拍背哄雙胞胎入睡！　2嬰狂抬頭...她速壓下

罕見Tiffany藍美蛇「變胖了」　幸運男3度巧遇：真的沒想到

張誌家姊淚曝「最後踉蹌身影」　12日公祭：希望他抬頭挺胸好走

李多慧機場報到忘拿護照　傻笑萌喊：我不要回去～

英雄狗狗撿回受傷松鼠　求救主人：可以幫幫牠嗎

3歲就能知道智商高低？　愛搞破壞→動手能力強

辭掉金融工作改到市場擺攤　年輕女勉勵：找到自我價值

國道深夜「時速402km」狂飆！危駕影片曝光　網怒：不要危害人間

電話亭KTV唱一半遭開門　妹子意外與陌生人合唱！

石川強震黃金72小時已過！　仍有79人失蹤「物資送不進去」

「回春名醫」走私胎盤素交保50萬　單幫客找移民署官員掩護被羈押

成功大學女廁「冒出人頭」女大生上到一半嚇壞　秒衝出求救逮狼

跨年夜酒吧坐1小時「帳單1萬8」！男暴怒毆老闆　酒駕企圖撞店家

網戀「蘇丹軍醫」！彰化60歲婦奔銀行急匯330萬　警敲碎愛情夢

快訊／國一北上305公里處發生4車追撞　5人受傷送醫

年輕OL深夜飯店休息遭性侵！睡一半連身裙被解開「胸前多一隻手」

快訊／「ACE王牌」創辦人涉虛幣詐騙　3年海削數億7嫌羈押禁見

獨／SBL假球案5球員出庭有人崩潰大哭　他被問「怕起訴嗎」這樣回

立委候選人馬治薇選前遭收押　原因曝光：接受百萬資助還提供情資

獨／慢飛天使馬場打工6年「一毛錢都沒有」　慘被惡老闆打到住院

「回春名醫」走私胎盤素交保50萬　單幫客找移民署官員掩護被羈押

成功大學女廁「冒出人頭」女大生上到一半嚇壞　秒衝出求救逮狼

「夜襲」再起！韓國瑜陪民眾黨李有宜掃街　林淑芬爭取基層支持

2男乘客車站內打架！一人跌落月台遭輾「當場身亡」

搶年節商機！黑沃聯手霧峰林家推精品咖啡禮盒　85℃麻將蛋糕超吸睛

綠里長為挺侯發道歉信　柳采葳批民主開倒車：她透露出對黨的懼怕

再次向柯文哲、郭台銘喊話！　侯友宜：未來需要各界人才一起治理國家

賴清德承諾全力支持高雄捷運紫線　讚李柏毅推動交通、育兒工程

歐漢聲嘆失去自我　首提前妻不為人知一面

賴清德高雄輔選下動員令：總統開出百萬票　國會8席全壘打

正妹荷官性感耶誕裝迎客！台中大型賭場被抄　23人狼狽被抓

社會熱門新聞

工程師出差烏干達　回台1周陳屍廁所

「乾哥」割喉國三生太囂張！黑幫發出「無限期封殺令」

國三6車連撞1死2傷　台積電副理熱心竟喪命

母女上學途中突遭攻擊！2惡男被逮了　動機曝光

即／金曲歌手與女友爆口角　情緒失控當街揮刀

割喉案「乾妹」涉案情節恐升高　發文引戰擬收容

張誌家骨灰回台　2任前妻相擁而泣畫面曝

小商人嗆處理割頸案少年：用他們怕的方法

2前妻靈前陪伴　太愛玩！父幫張誌家改名

割頸案「乾妹」恐進感化院！警揭下一步行動

即／8500萬積蓄全捐給清大！物理學家李怡嚴離世

乘客搭機謊報「行李有炸彈」　地勤秒報警

即／立委候選人選前8天遭聲押　馬治薇涉犯反滲透法

19歲男大生闖紅燈　撞特斯拉釀後座女友摔飛亡

更多熱門

相關新聞

酒吧坐1小時帳單1萬8！男怒酒駕企圖撞店家

酒吧坐1小時帳單1萬8！男怒酒駕企圖撞店家

新北市板橋區一名男子，日前與朋友共6人跨年後，相約前往板城路上某間酒吧續攤。約過1個多小時，酒足飯飽結帳時，店家表示需支付18000多元，男子認為店家把他們當「盤子」，當場跟老闆理論，雙方爆發口角進而發生扭打，男子被友人架開後，竟還開車企圖撞入店家，警方抵達，將雙方帶回所內偵辦。

韓國瑜喊話台南鄉親：你們疼愛民進黨太久了

韓國瑜喊話台南鄉親：你們疼愛民進黨太久了

快訊／侯友宜黃金周台南造勢！馬英九現身力挺

快訊／侯友宜黃金周台南造勢！馬英九現身力挺

合作糾紛惹禍！他率16人衝德撲協會掀桌砸椅

合作糾紛惹禍！他率16人衝德撲協會掀桌砸椅

獨／張誌家告別式時間地點曝光　她心碎任護喪妻

獨／張誌家告別式時間地點曝光　她心碎任護喪妻

關鍵字：

彰化戰地情人蘇丹軍醫詐騙刑大影音

讀者迴響

熱門新聞

工程師出差烏干達　回台1周陳屍廁所

跳機後空姐要求「10人1組圍成圓」原因曝

「乾哥」割喉國三生太囂張！黑幫發出「無限期封殺令」

國三6車連撞1死2傷　台積電副理熱心竟喪命

16歲女元宇宙遭集體性侵　英警展開調查

母女上學途中突遭攻擊！2惡男被逮了　動機曝光

昆凌遭瘋傳「控周杰倫出軌」！　發聲反駁：純屬虛構

林襄「我跟她是表姐妹」同框孫生前女友！

高纖蔬菜排行！第一名是血管清道夫

周杰倫一張照片回擊了

即／金曲歌手與女友爆口角　情緒失控當街揮刀

正妹老師「趴床喊想嫁了」美照被讚爆

小商人怒出手　紐約時報廣場登乾哥乾妹廣告

「差14cm哥哥」搞出人命！爸媽要「母單28年」他扛下

痞幼走紅前「清涼內衣照」被起底！認了：我自己發的

更多

最夯影音

更多
媽拍背哄雙胞胎入睡！　2嬰狂抬頭...她速壓下

媽拍背哄雙胞胎入睡！　2嬰狂抬頭...她速壓下
罕見Tiffany藍美蛇「變胖了」　幸運男3度巧遇：真的沒想到

罕見Tiffany藍美蛇「變胖了」　幸運男3度巧遇：真的沒想到

張誌家姊淚曝「最後踉蹌身影」　12日公祭：希望他抬頭挺胸好走

張誌家姊淚曝「最後踉蹌身影」　12日公祭：希望他抬頭挺胸好走

李多慧機場報到忘拿護照　傻笑萌喊：我不要回去～

李多慧機場報到忘拿護照　傻笑萌喊：我不要回去～

英雄狗狗撿回受傷松鼠　求救主人：可以幫幫牠嗎

英雄狗狗撿回受傷松鼠　求救主人：可以幫幫牠嗎

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

《料理之王4》美味回歸！

《料理之王4》美味回歸！

12月起每周五1200，《料理之王4》於ETtoday播吧、料理之王YT、東森購物YT直播。

侯友宜光臨《豈有此呂》

侯友宜光臨《豈有此呂》

侯友宜反擊賴清德、柯文哲抹紅 霸氣喊「我兩代人拿槍護台」

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面