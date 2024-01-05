網戀「蘇丹軍醫」！彰化60歲婦奔銀行急匯330萬　警敲碎愛情夢

記者唐詠絮／彰化報導

老哏還是被騙了！彰化一名年約60歲王小姐，與一名網路自稱「蘇丹軍醫」的男子墜入情網，還跟她說即將退休要到台灣跟她一起生活，但有一個裝有200萬美金的退休金包裹被海關查扣，要她代繳300萬元贖回，她一聽立刻到銀行匯款，所幸被機警行員識破，通報員警攔阻，這才驚覺原來被騙了，戰地戀情也因此夢碎。

▲彰化警方攔阻詐騙，成功守住辛苦錢。（圖／記者唐詠絮翻攝）

彰化縣警局刑大副隊長張安進表示，彰化警方結合轄內金融機構，今年攔阻詐騙匯款949件，攔阻金額4億3千萬元，攔阻金額較111年成長3000萬元，去年7次打詐專案共查獲詐欺集團122件650人，查扣不法所得價值總計上億元。另透過各項防詐宣導作為，有效守護民眾荷包，獲得行政院112年「新世代打擊詐欺策略行動綱領研討會」識詐楷模獎項肯定。

▲王小姐出示與蘇丹軍醫對話。（圖／記者唐詠絮翻攝）

警方阻詐案件中，2023年底彰化警分局民族路派出所接獲銀行通報有名王小姐疑遭詐欺，當時員警趕往銀行，王女還很不耐煩的表示「行員為何不讓她領330萬元」。待員警耐心開導後，王女得知原來自稱「蘇丹軍醫」的網友是詐騙集團，保住她辛苦錢。

局長張國雄提醒民眾，只要對方提到借錢、匯錢、代繳或投資就是詐騙。詐騙集團怕被拆穿，會教導民眾在面對銀行行員關懷提問時，以「購買房屋」、「房屋裝潢修繕」、「償還欠款」等理由搪塞，請多配合行員及員警的關懷，據否則錢一旦匯出去，就追不回了。倘接獲可疑電話、訊息或網路資訊，可撥打165反詐騙專線，或至就近派出所尋求協助，確保自身財產安全。

▲彰化獲行政院識詐楷模獎項肯定。（圖／記者唐詠絮翻攝）