跨年夜酒吧坐1小時「帳單1萬8」！男暴怒毆老闆　酒駕企圖撞店家

記者陸運陞／新北報導

新北市板橋區一名男子，日前與朋友共6人跨年後，相約前往板城路上某間酒吧續攤。約過1個多小時，酒足飯飽結帳時，店家表示需支付1萬8000多元，男子認為店家把他們當「盤子」，當場跟老闆理論，雙方爆發口角進而發生扭打，男子被友人架開後，竟還開車企圖撞入店家，警方抵達，將雙方帶回所內偵辦。

▲黃男與友人到酒吧消費懷疑遭灌單，在店外與店家理論發生衝突扭打。（圖／記者陸運陞翻攝）

據了解，本周一（1日）凌晨12時許，36歲黃姓男子與朋友跨年完後，相約到酒吧續攤，約過1個小時後，跟5名朋友相約再去別處，喚來店家買單，老闆42歲陽姓男子表示需支付1萬8000多元；但黃男認為6人才坐1個多小時，覺得太貴了懷疑遭到灌單，當場與陽男理論，雙方爆發口角擦槍走火發生扭打。

▲黃男被勸開後，上車企圖衝撞店家，遭到友人擋在前方。（圖／記者陸運陞翻攝）

黃男與陽男扭打時，一旁友人連忙將黃男拉開，但黃男仍不服氣，跳上自己的賓士車，發動後企圖往店內衝撞，友人連忙擋在前方攔停，隨後警方獲報抵達，雙方均表示不願提告，店內也未遭毀損，由於雙方在街上鬥毆，警方仍依違反社會秩序維護法，將2人移送偵辦裁處，而黃男酒後駕車，也依公共危險罪移送偵辦。

▲警方抵達，將店家及黃男帶回依法偵辦。（圖／記者陸運陞翻攝）