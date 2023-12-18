愛子心切！老媽掏100萬老本只為讓兒當清潔隊員　結局讓她傻眼

▲高男騙張婦進永靖清潔隊要付100萬元。（示意圖／翻攝自永靖清潔隊）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化1名高姓男子，見到張姓婦人的兒子工作不定，便向她說，只要拿100萬元就可以到永靖公所當清潔隊員正職員工，婦人信以為真，開心的分3次領了現金100萬交給高，高男拿到錢後，張子仍未能擔任清潔隊員才知受騙憤而提告，彰化地院審結，依詐欺取財罪判有期徒刑1年、緩刑4年，並交付保護管束。

愛子心切的張母見到兒子工作不定，高男利用這一點，要幫他找永靖鄉鄉公所清潔隊正職工作，但需要100萬元現金，張婦誤信為真，於2021年11月、12月間，先後接續交付現金60萬元、20萬元、20萬元給高男。

但張婦一直等，都快過年了，工作還沒著落，急的像熱鍋上的螞蟻，屢次向高男詢問職缺進度，但都落空，這才驚覺受騙上當，最後火大提告，並要討回100萬元，高男被逮後坦承犯行，雙方也成立調解，分期能歸還的只有20萬元，其餘80萬元追繳。

法官調查，高男曾於2000年期間犯偽造文書、侵占等案件被判刑，並審酌張婦及其家人表示同意給予被告緩刑機會，但請求將調解金額給付列為緩刑條件意見，依犯詐欺取財罪，判處有期徒刑1年。緩刑4年，緩刑期間付保護管束，，另應提供60小時的義務勞務。