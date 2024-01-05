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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

朱敬一曝好友改名移居故事　「台灣的未來走向才是決定選票抉擇關鍵」

▲距離2024總統大選投票日只剩8天，中研院院士朱敬一5日表示，「台灣的未來走向」才是決定選票抉擇的關鍵。 。（圖／翻攝朱敬一臉書） 

政治中心／台北報導

距離2024總統大選投票日只剩8天，中研院院士朱敬一5日表示，台灣人民何其幸運，因為許多前輩的努力，今天才能夠生活在一個民主自由的環境，可以用選票決定國家的方向，不必擔心牢獄之災、不必遭逢流放之困。這幾天，大家可以平平靜靜地思考，台灣要往何處去？不管拉票的人說些什麼，「台灣的未來走向」才是決定選票抉擇的關鍵。

朱敬一5日以「台灣往何處去？」為題在臉書發文，他表示，再過幾天，台灣人民將要投票選舉總統與立法委員，「我們投票，不只是在選總統、選立委、選政黨」，其實也是在選擇台灣未來的走向。這幾天，每一個選民，包括他在內，心裡都在思考：未來五年、十年、廿年，台灣要往何處去？

﻿朱敬一以自己的好友經歷指出，56年前，差不多是台灣投票日的同一天（1968/01/12），一位勇敢的中國青年寫了一篇文章「中國往何處去」，他的名字叫楊曦光，因為寫了這篇文章，楊曦光 18 歲入監，坐了整整十年牢。出獄之後，中國共產黨還是不放過他，他只好啟用乳名「小凱」，才勉強能在社會立足。後來，楊小凱有機會赴美留學、移居澳洲，2004 年去世，「小凱是一位優秀的經濟學家，也是我的好朋友」

朱敬一表示，他非常感慨，對岸中國人民何其艱困，完全沒有空間決定（或討論）自己國家的未來，即使寫篇文章也會入獄十年，不但56年前如此，今天的情況也完全沒有改善。在香港呼籲民主的青年周庭、黃之鋒，他們爭取民主，卻換來命運坎坷。維吾爾導演伊茲格爾，他珍惜並拍攝維族文化，卻被迫流亡海外。武漢醫院醫師李文亮，只因善意提醒新冠病毒，就被檢警約談恐嚇。類似的例子千千百百，令人不勝唏噓。

▲▼青平台 鄭麗君 賴清德 朱敬一。（圖／青平台提供）

▲朱敬一。（圖／ETtoday資料照）

透過臉書發文，朱敬一也提出了三個問題提供各界思考，包括政治、經濟、藝文環境。

「台灣的政治要往何處去？是要擁抱那個血腥鎮壓數百萬手無寸鐵香港人民的政權？是要迎合那個種族清洗維吾爾人的統治者？是要在社會計點下被政府監控所有的行動、所有的購買、所有的GPS足跡？是要在網路上戰戰兢兢，深怕被盯上、被關帳號、被約談？還是，要堅持民主自由、多元價值、性別平權、公益永續？」

「台灣的經濟要往何處去？是要走向一個企業家永遠要對統治者効忠的體制？是要在所有公司的董事會設置黨委書記？是要乖乖遵守電玩與補習的產業禁令？是要台灣辛苦農民看獨裁者臉色才知道農產品能不能出口？還是，我們要積極融入全球民主自由的經濟體系，讓企業創意靈活地競爭發展？」

「台灣的藝文環境要往何處去？是要演藝人員時時表態支持黨政高官的領導？是要面對鋪天蓋地的文字檢查，稍有不慎就被網路覇凌要求道歉？是要用中國共產黨的思想指導一切藝文發展？是要像藝術家木心那樣遭到錐心刺骨的迫害、終身不能作畫，只能寫下「雙重悲悼」這樣的悽愴文章？還是，我們要在民主的環境下，孕育、期待一個根植於土地的藝文內涵？」

最後，朱敬一也呼籲民眾踴躍投票，他表示，過幾天就要投票了，年輕人如果在外地打拚，1 月 13 日記得要返鄉投票喔！花幾個小時回家，看看父母親、家人、隣居，順便與小學同學、兒時玩伴聚一聚；當然，也為台灣的未來，「投下神聖的一票，選總統、選立委、選政黨，表達你對台灣走向的期待」。

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