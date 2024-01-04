　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

海巡署徵才「邁向財富自由」玩股市哽　竟釣出分析師本人笑瘋全場

海巡署徵才文案以投資角度分析，邀請大家加入海巡長期投資。（翻攝自海巡署長室 Coast Guard臉書）

圖文／鏡週刊

近期臉書粉專「海巡署長室 Coast Guard」貼出徵才文案，內容以投資角度，指出ETF配息跟月退俸的比較，邀請加入海巡長期投資。網友看了紛紛大讚超有哏，連正牌分析師也現身留言。

「海巡署長室 Coast Guard」2日在臉書發文：「你想擁有穩定的被動收入嗎？你厭倦在股市上殺進殺出，卻一無所獲嗎？你是個有耐心的價值投資者嗎？如果邁向財富自由，也是你的新年新希望！我們有個很不錯的長期投資方案，想請你參考看看。加入海巡，沒錯，你沒看錯，就是加入海巡」。

小編表示，這不是講幹話，也不是詐騙，接著曬出數字說服網友，市面上最熱門的高股息ETF基金008OX，在去年第四季持有一張，可獲得新台幣350元的配息；以志願役士兵在海巡署服務20年，晉升到士官長退伍來計算，月退俸將近3萬5千元，算起來等同於100張的008OX配息。

[廣告]請繼續往下閱讀...

小編說明，ETF採取季配息，海巡的月退俸則是逐月發放，所以100張還要再乘以3。也就是說，加入海巡的長期投資，滿20年之後退伍，保底有相當於300張的008OX配息收入，以去年12月29日的收盤價21.8來說，市值大約是650萬。而這還不包含在職期間的月薪、各項加給、補助以及貸款優惠，650萬這數字也絕對不會是天花板。分析師郭哲榮被海巡的徵才文吸引來留言。（翻攝自海巡署長室 Coast Guard臉書）

▲分析師郭哲榮被海巡的徵才文吸引來留言。（翻攝自海巡署長室 Coast Guard臉書）

小編認為，「如果你自認為物欲不高，只是想簡單過日子，而即便努力工作20年，有很高的機率，卻還是存不到300張008OX，那你真的應該要考慮我們的提議。」「加入海巡，絕對是個很棒的長期標的！」

貼文曝光後網友紛紛表示，「真的好會，讓人都想直接報名」「以為是投資廣告」「小編財經金童」「好優秀的文案！請幫想這個文案的人加雞腿！」「我還以為這是帳號被詐騙集團盜了欸」。

海巡徵才po的圖片背景跟分析師郭哲榮的節目有些神似。（翻攝自郭哲榮分析師-摩爾證券投顧YT頻道）

▲海巡徵才po的圖片背景跟分析師郭哲榮的節目有些神似。（翻攝自郭哲榮分析師-摩爾證券投顧YT頻道）

由於海巡徵才po的圖片看起來很眼熟，意外釣出摩爾證券投顧分析師郭哲榮留言，「這跟我的背景好像喔！沒關係，文案太有梗（哏）了，歡迎你們用」。

更多鏡週刊報導
快40歲「沒出過國」被同事酸窮　網：我沒護照是不是該死？
「LINE龍年紅包」搶到888元？　事實查核中心：詐騙連結
「公司待3年都沒發年終」要換嗎？　網提1關鍵決定

ET快訊
台南離奇命案！男子訪友飲酒爭執互毆　竟一覺不起
重機女神走紅前「大量清涼內衣照」被起底！　認了：自己發的
快訊／7縣市低溫特報　今夜到明晨「最冷下探10°C」
最會抓偷吃「5星座」！第六感準爆　千萬別做壞事
日本強震失蹤增至179人　婆婆被「活埋72小時」獲救

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

跨年山中獨自推車！來回40分鐘運電池　熱心男大生被讚爆

海巡署徵才「邁向財富自由」玩股市哽　竟釣出分析師本人笑瘋全場

快訊／7縣市低溫特報　今夜到明晨「最冷下探10°C」

最會抓偷吃「5星座」！第六感準爆　千萬別做壞事

居家檢疫違規外出挨罰170萬　基隆婆媳提告吞敗確定

常見高纖蔬菜排行出爐！地瓜葉排第八　第一名是「血管清道夫」

不滿年終沒4個月！工會醞釀罷工　高鐵：續溝通化解歧見

多圖／2024大選「選舉公報」變好讀了！選舉美學三階段進化公開

獨／要大選了「鮭魚」還沒改名！投票通知姓名欄變長：要容納50字

啪啪4年「不到1分鐘結束」　她崩潰：男友天天打手槍

《孤獨的美食家》五郎來台愛上酸菜鍋　飆中文：豪ㄘ！..再衝饒河夜市嗑米粉湯

媽拍背哄雙胞胎入睡！　2嬰狂抬頭...她速壓下

石川強震！家中物品搖晃掉落　警報狂響...爸壓女兒頭躲桌下

王大陸認戀愛腦「每天都是情人節」　阮經天虧「變老公？」：不要學鈞甯XD

日航客機「90秒全員逃出！」　網大讚：乘客非常冷靜配合

李英愛《大指揮家》出招撕渣男　李茂生「撒錢又溫柔」超有魅力

永豐銀行防詐有成！打造友善金融環境圈粉　暖心、安心民眾大推

錦新大樓管委會積欠千萬租金　所有權人砌牆阻通行住戶不滿

交棒賴蕭！「我們一起在路上」 蔡英文：你們會開得比我更好

李多慧機場報到忘拿護照　傻笑萌喊：我不要回去～

跨年山中獨自推車！來回40分鐘運電池　熱心男大生被讚爆

海巡署徵才「邁向財富自由」玩股市哽　竟釣出分析師本人笑瘋全場

快訊／7縣市低溫特報　今夜到明晨「最冷下探10°C」

最會抓偷吃「5星座」！第六感準爆　千萬別做壞事

居家檢疫違規外出挨罰170萬　基隆婆媳提告吞敗確定

常見高纖蔬菜排行出爐！地瓜葉排第八　第一名是「血管清道夫」

不滿年終沒4個月！工會醞釀罷工　高鐵：續溝通化解歧見

多圖／2024大選「選舉公報」變好讀了！選舉美學三階段進化公開

獨／要大選了「鮭魚」還沒改名！投票通知姓名欄變長：要容納50字

啪啪4年「不到1分鐘結束」　她崩潰：男友天天打手槍

DIOR聯名「綠色小怪獸」穿出可愛帥　Lisa背的LOEWE企鵝包藏專屬標記

村長赴陸遭查辦...游顥批綠雙標　蔡培慧反批促統洪秀柱小跟班

秋冬唇部乾裂又脫屑？營養師教改善3招：吃對1類食物也有用

看了司馬中原的眼神心痛　兒女讓他有尊嚴辭世：到天上與母親相會

小S人美心美！全新衛生棉、粉紅拖鞋塞滿紙箱　救援弱勢婦女

在日本遇大地震！曾寶儀「每天睡不安穩」　給台灣旅客1建議：當個好客人

情侶餐廳樓上「拉開窗簾」被拍下！民眾逛街一半傻眼圍觀

合法交易所成虛幣詐騙窩　「ACE王牌」創辦人涉詐10億遭聲押

氣溫急降　南消強化防範一氧化碳中毒宣導

旗海重現！林沛祥基隆團結勝利大造勢　侯友宜、韓國瑜大咖合體

撿便宜看過來！9道菜2千元有找 小資族輕鬆入手金牌廚神年菜

生活熱門新聞

小商人怒出手　紐約時報廣場登乾哥乾妹廣告

高纖蔬菜排行出爐！第一名是血管清道夫

林靖恩跨年砸飯店睡ATM　沉默4天吐37字心聲

政府發錢了！最高可領「1.9萬元」

王欣儀姊被棄屍路邊　冷血兇手「最終下場曝光」

外國人來台12年待到上癮　想在這住一輩子

12星座2024年「財運」曝！第1名遇貴人發大財

7縣市低溫特報　探10度以下時段曝

雞蛋糕蛋白質僅8%！營養師：孩童吃多恐長不高

發票中1000萬！　大學緊急公布「得主特徵」：快去領

7-ELEVEn招牌只有「n」是小寫！一堆人問號　官方解答了

「天真女孩兒」驗孕卻拿出一杯大便　苦主曝光！

跨年連假泡野溪溫泉慘了！30人上吐下瀉

新年點光明燈　命理師提醒2類人不適合

更多熱門

相關新聞

防檢署徵「4領犬員」起薪最高45K　條件曝光

防檢署徵「4領犬員」起薪最高45K　條件曝光

動植物防疫檢疫署今（4日）貼出徵才資訊，招募4名檢疫犬領犬員，工作內容包含協助檢疫、照顧犬隻等，月薪3萬7,769元起，赴離島還有離島加給7,700元，並公布跟狗狗一起上班、當護國神犬好夥伴的條件。

日本國內飛機「沒因新幹線沒落」　網曝關鍵：差很大

日本國內飛機「沒因新幹線沒落」　網曝關鍵：差很大

國中生割喉案「乾妹」在外串證　少年法庭挨轟

國中生割喉案「乾妹」在外串證　少年法庭挨轟

星稜高校啦啦隊受困災區　對手換裝應援

星稜高校啦啦隊受困災區　對手換裝應援

糗了！一群人認錯台北101　網笑翻

糗了！一群人認錯台北101　網笑翻

關鍵字：

鏡週刊海巡署

讀者迴響

熱門新聞

小商人怒出手　紐約時報廣場登乾哥乾妹廣告

7張千萬發票無人領　消費地點、金額一次看

昆凌遭瘋傳「控周杰倫出軌」！　發聲反駁：純屬虛構

丫頭被傳4年婚姻分居

OL離職8個月　竟收到前公司發的年終獎金

「乾哥」割喉國三生太囂張！黑幫發出「無限期封殺令」

快訊／2F有水流下來！嬤推開廁所門驚見孫猝死

快訊／國3清水段事故　成立緊急應變小組

作家H「就結束吧」！求婚成功1個月疑鬧翻

大象體操張凱婷等不到主辦回應：相當痛苦

高纖蔬菜排行出爐！第一名是血管清道夫

國中生割喉案「乾妹」在外串證　少年法庭挨轟

「情色教主」突拋震撼彈！

日航道歉！證實機上2隻寵物「未能救出」

男「無套嘿咻」14歲女友　家長提告

更多

最夯影音

更多
《孤獨的美食家》五郎來台愛上酸菜鍋　飆中文：豪ㄘ！..再衝饒河夜市嗑米粉湯

《孤獨的美食家》五郎來台愛上酸菜鍋　飆中文：豪ㄘ！..再衝饒河夜市嗑米粉湯
媽拍背哄雙胞胎入睡！　2嬰狂抬頭...她速壓下

媽拍背哄雙胞胎入睡！　2嬰狂抬頭...她速壓下

石川強震！家中物品搖晃掉落　警報狂響...爸壓女兒頭躲桌下

石川強震！家中物品搖晃掉落　警報狂響...爸壓女兒頭躲桌下

王大陸認戀愛腦「每天都是情人節」　阮經天虧「變老公？」：不要學鈞甯XD

王大陸認戀愛腦「每天都是情人節」　阮經天虧「變老公？」：不要學鈞甯XD

日航客機「90秒全員逃出！」　網大讚：乘客非常冷靜配合

日航客機「90秒全員逃出！」　網大讚：乘客非常冷靜配合

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

《料理之王4》美味回歸！

《料理之王4》美味回歸！

12月起每周五1200，《料理之王4》於ETtoday播吧、料理之王YT、東森購物YT直播。

侯友宜光臨《豈有此呂》

侯友宜光臨《豈有此呂》

侯友宜反擊賴清德、柯文哲抹紅 霸氣喊「我兩代人拿槍護台」

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面