海巡署徵才「邁向財富自由」玩股市哽　竟釣出分析師本人笑瘋全場

圖文／鏡週刊

近期臉書粉專「海巡署長室 Coast Guard」貼出徵才文案，內容以投資角度，指出ETF配息跟月退俸的比較，邀請加入海巡長期投資。網友看了紛紛大讚超有哏，連正牌分析師也現身留言。

「海巡署長室 Coast Guard」2日在臉書發文：「你想擁有穩定的被動收入嗎？你厭倦在股市上殺進殺出，卻一無所獲嗎？你是個有耐心的價值投資者嗎？如果邁向財富自由，也是你的新年新希望！我們有個很不錯的長期投資方案，想請你參考看看。加入海巡，沒錯，你沒看錯，就是加入海巡」。

小編表示，這不是講幹話，也不是詐騙，接著曬出數字說服網友，市面上最熱門的高股息ETF基金008OX，在去年第四季持有一張，可獲得新台幣350元的配息；以志願役士兵在海巡署服務20年，晉升到士官長退伍來計算，月退俸將近3萬5千元，算起來等同於100張的008OX配息。

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小編說明，ETF採取季配息，海巡的月退俸則是逐月發放，所以100張還要再乘以3。也就是說，加入海巡的長期投資，滿20年之後退伍，保底有相當於300張的008OX配息收入，以去年12月29日的收盤價21.8來說，市值大約是650萬。而這還不包含在職期間的月薪、各項加給、補助以及貸款優惠，650萬這數字也絕對不會是天花板。

▲分析師郭哲榮被海巡的徵才文吸引來留言。（翻攝自海巡署長室 Coast Guard臉書）

小編認為，「如果你自認為物欲不高，只是想簡單過日子，而即便努力工作20年，有很高的機率，卻還是存不到300張008OX，那你真的應該要考慮我們的提議。」「加入海巡，絕對是個很棒的長期標的！」

貼文曝光後網友紛紛表示，「真的好會，讓人都想直接報名」「以為是投資廣告」「小編財經金童」「好優秀的文案！請幫想這個文案的人加雞腿！」「我還以為這是帳號被詐騙集團盜了欸」。

▲海巡徵才po的圖片背景跟分析師郭哲榮的節目有些神似。（翻攝自郭哲榮分析師-摩爾證券投顧YT頻道）

由於海巡徵才po的圖片看起來很眼熟，意外釣出摩爾證券投顧分析師郭哲榮留言，「這跟我的背景好像喔！沒關係，文案太有梗（哏）了，歡迎你們用」。

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