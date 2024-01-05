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他出1招「騷擾電話秒掛斷」！　網全搖頭：接就輸了，轉手繼續賣

▲▼接電話,詐騙電話,幽靈電話,打電話,一接就斷。（圖／記者劉維榛攝）

▲許多人都曾接過貸款、投資等內容的騷擾電話。（示意圖／記者劉維榛攝）

記者郭卉寧／綜合報導

現代人經常會收到罐頭簡訊或騷擾電話，內容大多是貸款、投資等。就有網友表示，最近接到太多騷擾電話，因此想出一招回擊，結果對方真的秒掛電話，讓他開心直呼：「我好像破解騷擾電話了！」但不少人見狀卻紛紛搖頭，「接起來你就輸了。」

原PO在PTT八卦板以「我好像破解騷擾電話了」為題發文表示，最近接到太多騷擾電話，像是銀行貸款、汽機車貸款等，甚至連婚姻聯誼社都打來亂，於是前幾天他就心血來潮地跟騷擾電話說，「我手機現在開始全程錄音，請問我的電話你怎麼得知的？」沒想到卻被秒掛斷。

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首次戰勝騷擾電話後，他決定接下來的每一通都如法炮製，結果依然沒有任何人回答他，「目前沒有一個敢接著說…讓我情何以堪。」因此，這也讓他感到好奇，「是否我已經破解詐騙電話了呢？有卦否？」

對此，不少人紛紛搖頭，認為這方式根本不算破解，「接起來你就輸了」、「直接黑單不是更快嗎」、「手機會直接過濾來電」、「陌生號碼一律不接不就好了」、「我直接掛電話，不想浪費時間」、「他們還是會再打，所以你破解了什麼」、「破解應該是從今以後不會接到才對」、「一旦接起來就知道這支是有效號碼，可以再轉手賣10年」。

也有網友指出，只要直接掛斷或別接就好，「有接通就是潛在客戶，我都靜音讓他繼續響」、「直接掛掉就好了，貸款行銷很多沒有錢買個資，都是用程式照排去撥號，有錢一點就是買跳號機篩過的號碼。你跟他通話時間越久，後端就認為你是潛在客戶，之後又還會再打來，最簡單就是說不用，秒掛就好」。

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