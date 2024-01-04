塔台、日航機師可能「皆未察覺海保機」！　機師：有東西突然通過

▲ 羽田機場2日發生兩機相撞事故，4日仍有130個航班被迫停飛。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

日本羽田機場2日發生兩機相撞起火意外，造成日本航空JAL516班機15人受傷，海上保安廳定翼機5死1重傷，事故原因仍在釐清。而日媒指出，日航機師降落時僅感覺「有什麼東西突然通過」，但塔台管制員和日航機師可能都未注意到海保機當時在跑道上。

根據NHK，日本國土交通省3日公開塔台管制員與日航機師的無線電通聯紀錄，其中並無任何有關重新起降的內容。國交省因此認為，管制員及機師當時並沒有察覺到海保機。

《讀賣新聞》也指出，負責羽田機場C跑道的管制員接受國交省調查時表示，「沒有注意到海保機進入」，塔台通聯紀錄也顯示，從塔台指示海保機行駛到跑道前定點至與日航客機相撞以前，沒有任何異常對話。

▲ 海保廳機骸空拍。（圖／路透）

羽田機場共有4條跑道，每條由2名管制員負責，其中一人負責將飛機從停機坪引導到滑行道。此外還有輔助管制員，整個管制塔通常由15人組成。國交省相關人士透露，詢問當時在塔台內的管制員的結果是，管制員並未發現海保機做出有違指令的動作。

3日公開的通聯紀錄中，C跑道管制員與日航客機確認允許降落後，2日下午5時45分11秒指示海保機行駛到滑行道上停止位置，海保機也複誦該指令，之後到47分30秒發生意外前約2分鐘內，塔台僅與其他2架民航機對話，並未與日航或海保機通話。

日航包括50歲男性機長等3名機師接受公司內部調查時皆稱，「沒有看到海保機」。據《共同社》，國家運輸安全委員會4日上午開始向日航機組員進行詢問調查，而日航聲稱，機師當時感覺「有什麼東西突然通過」，感覺很奇怪，緊接著就受到撞擊。