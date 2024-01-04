日本記者一家7口搭上日航機　憶「恐怖混亂」過程：全家人可能會死

▲日航客機2日降落羽田機場時與海上安保廳飛機擦撞起火。（圖／CFP）

記者張寧倢／編譯

日本航空JAL516航班2日降落羽田機場時，與海上保安廳定翼機相撞後爆炸起火，所幸機上379人則全數平安。然而，一名日本記者一家7口正好搭上這架班機，經歷了恐怖混亂的5小時，目睹飛機引擎在窗外燃燒，他心想如果再不逃跑「全家人可能都會死」，幸運逃過一劫後家人也相擁而泣。

日媒《日刊現代》的記者中西直樹撰文稱，他當時舉家回到札幌探親，他與妻子、3歲長子、9個月大的次子、岳母、哥哥和嫂嫂一共7人，從北海道新千歲機場搭乘日航JAL516班機前往東京羽田機場，他坐在28排B座，而哥哥坐在靠窗的A座，望出去可看見飛機左側的噴射引擎。

中西直樹指出，下午約5時50分降落的同時聽到「咚」地一聲悶響，隨後引擎爆炸，火勢竄燒，當時沒有多少人尖叫，乘客們一瞬間都不知道發生何事，但是他馬上發現了引擎在窗外燃燒起來，直覺告訴他「如果不立刻逃跑，就會死亡」。

死ぬかもなぁ。と思ったけど、とりあえず生還できて良かったです。まぁ、荷物も家の鍵も子供2人の母子手帳も焼けちゃったけど。

今後、何かの参考になるかもしれないので、落ち着いたらルポまとめます。 pic.twitter.com/Z9iecA77Mb — MOMENT powered by Nikkan gendai (@MOMENTbygendai) January 3, 2024

立刻有空服員大聲地說「各位，把頭低下！」所有乘客都低下了頭，但飛機已經停下來，轉瞬就聞到了燒焦氣味，機艙內處於一片「現在低頭還有什麼意義」的氛圍，很多乘客開始準備抬頭逃跑，儘管空服員朝對講機呼叫機長，但廣播系統已經失效，火燒得越來越大，濃煙湧入機艙。

▲日航班機在東京羽田機場起火，窗外一片火光，乘客掩住口鼻。（圖／路透）

空服員安撫道「沒事的！請不要離開座位！」雖然也有乘客喊著「快點讓我們出去！」、「開門！」但大部分乘客都很冷靜地待在原位，等艙門開啟。門一打開後，空服員一邊說著「不要帶行李」，同時從靠近門邊的位置開始讓乘客一一接續著滑下逃生梯。

中西直樹抱著3歲長子順利逃生，心想「還活著……」他與妻子、岳母等人會合後，一家人哭著抱在一起，呆望著眼前熊熊燃燒的飛機。後來乘客們在寒冷戶外等待了1個多小時，晚間6時56分才搭上疏散巴士前往機場航廈，一家人直到晚間10點25分，距離事故發生後約5個小時，終於辦好相關手續得以回家。

事故隔天，日航3日聯繫中西直樹，告知飛機上的手提行李與拖運行李都無法退回。他說，儘管鑰匙、電腦、錢包等許多重要物品可能都已燒毀消失，但只要人還活著就好了。

▼日航編號JAL516的空中巴士A350客機2日在羽田機場跑道擦撞後燒毀。（圖／路透）