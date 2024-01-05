日航客機殘骸「今起展開清除工作」　美將協助解讀黑盒子

▲日本航空JAL516在羽田機場與海保機相撞。（圖／達志影像／美聯社，下同。）

記者吳美依／綜合報導

日本羽田機場2日發生兩機相撞的重大事故，一共造成5死16傷，而日航飛機殘骸的清除工作已於今日上午9時（台灣時間上午8時）展開。另據路透社報導，美國國家運輸安全委員會（NTSB）證實，將協助日本讀取飛機紀錄器，也就是俗稱的黑盒子。

TBS、讀賣新聞等日媒報導，警視廳在現場進行驗證工作後，海上保安廳MA722定翼機已於4日展開清除工作，日航客機的相關作業則於5日上午啟動，首先會使用重型機械拆解飛機，接下來再送回機棚，日航希望在7日前完成撤離。

事故發生的C跑道是羽田機場4條跑道之中最長的，經常用於大型飛機起降。因此，日本國土交通省希望在進行安全檢查與修復後，盡快恢復運作。受到這起意外影響，日航取消了往返羽田機場的102個國內航班，全日空航空則取消了98個航班，預估一共200個航班被取消，受影響人數超過3萬3500人。

日本國家運輸安全委員會已經回收海保廳機上2部黑盒子，包括座艙語音紀錄器（CVR）及飛航資料紀錄器（FDR），而美國國家運輸安全委員會主席霍曼迪（Jennifer Homendy）也證實，日本已針對美國企業霍尼韋爾（Honeywell）生產的飛行紀錄器讀取問題尋求協助，「我們將會在此方面提供幫助」，但尚不清楚黑盒子將被帶到華府分析，或者美方人員將會前往日本提供協助。

《國際民用航空組織公約》第13附件（Annex 13）是用於航空事故調查的國際法，其中規定調查將由事故發生地點的國家領導，並且可以要求其他國家提供協助，而生產飛機的國家也可以參與。因此，來自空中巴士（Airbus）及法國民事事故調查分析局（BAE）的法醫專家，以及一名來自加拿大運輸安全委員會的代表，也正在調查事故。

這起2機相撞事故一共造成日航JAL516班機15人受傷、海上保安廳定翼機5死1重傷，事故經過逐漸釐清，疑似海保機長聽錯指令進入跑道才會發生意外。根據日本航空公司最新聲明，這起事故估計將造成150億日圓（約新台幣32.5億元）的營運損失。

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