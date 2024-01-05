台積電女副理4度將製程機密給男友　還貼心做示意圖...下場曝光

▲台積電女副理洩漏先進製程機密給男友遭起訴。（示意圖／取自免費圖庫unsplash）

記者吳佩蓁／新竹報導

台積電一名陳姓女副理於2020年12月至2021年4月任職期間，擔任製造技術研發專案部門技術副理，但她竟藉職務之便4度洩漏先進製程機密給男友，遭檢察官以涉嫌無故洩露工商秘密罪起訴，新竹地院審理後，認為她與台積電已於審理中成立調解，台積電也撤回告訴，因此法院判決全案公訴不受理。

判決指出，陳女擔任製造技術研發專案部門技術副理期間，負責研究與開發微影工程生產管理專家系統專案任務，因職務機會取得台積電機台開發、改善機台效能經驗累積最先進製程等重要機密資訊。

這些機密資訊為半導體產業EUV、DUV先進機台微影製程相關關鍵技術，且依「台積電機密資訊保護政策」規定，非相關業務需要無法接觸或取得該機密資訊，且非經台積電同意不得揭露予他人，亦不得非經授權自公司攜出，屬台積電工商秘密。

陳女在2021年1月起4度將上述台積電先進製程機密資訊，上傳至網路雲端空間供林姓男友人觀看，並將這些資料製成蜘蛛網狀示意圖，以私人電子信箱傳送給林男，林男再透過電子信箱將機密洩漏出去，陳女因而遭檢方以無故洩露工商秘密罪嫌起訴。

新竹地院認為，陳女與台積電已在審理中成立調解，台積電也撤回告訴，最終判決本案公訴不受理。