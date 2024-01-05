選舉公報驚見大咖藝人！兒女全是明星　網歪樓喊：魔王你贏了

記者黃翊婷／綜合報導

2024大選進入倒數階段，近日選舉公報陸續寄出，中選會網站也公布電子版選舉公報，資深媒體人黃揚明4日在臉書發文表示，看到桃園市第六選區立委的選舉公報才發現，原來老演員劉尚謙（本名劉睿宸）也有參選。網友們也紛紛留言歪樓，「魔王，你贏了」、「原來是貝瑪的爸爸」。

▲劉尚謙以本名劉睿宸參選立委，推薦政黨為復康聯盟黨。（圖／翻攝自中選會選舉公報）

資深媒體人黃揚明表示，看到自家選區，也就是桃園市第六選區立委的選舉公報才發現，原來老演員劉尚謙也在此參選，劉的兒子劉至翰、孫沁岳（原名劉至維）以及女兒劉致妤在演藝圈也都相當活躍，讓他覺得很「溫馨」。

▼▲劉尚謙的兒子劉至翰表示支持爸爸的決定。（圖／翻攝自劉尚謙臉書）

劉尚謙本名劉睿宸，今年70歲，1975年出道之後，演過多部經典電視劇與電影，包含《春寒》、《新西遊記》、《倚天屠龍記》、《不了情》等等，後來逐漸淡出演藝圈，轉而投入關注宗教信仰，沒想到去年重返演出電視劇，接著便宣布參選2024桃園市第六選區立委。當時，劉尚謙的兒子劉至翰得知此事，表明只要爸爸身體健康、做對的事情，他都會全力支持。

而網友們看到劉尚謙參選的消息，也紛紛在黃揚明的文章底下留言狂刷，「魔王，你贏了」、「原來是貝瑪的爸爸」、「為了貝瑪，懇請支持」、「2天前才看到廣告車」。

至於為何網友歪樓狂刷「魔王，你贏了」，其實是因為劉尚謙的女兒劉致妤曾出演《新十二生肖》中的「貝瑪」一角，劇情中貝瑪的夥伴全滅，她崩潰講出一句「魔王，你贏了」，接著投洞自盡，也因此讓這句台詞成為經典台詞。