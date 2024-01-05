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周日變天！下周雨區擴大　低溫急凍12度時間曝

▲▼大陸冷氣團夾帶大量水氣南下，全台各地低溫多雨，路上行人無不撐起雨傘穿上厚重外套。（圖／記者湯興漢攝）

▲下周陰雨區逐漸擴大，下周三強冷空氣挑戰冷氣團。（示意圖／記者湯興漢攝）

記者李姿慧／台北報導

冷氣團減弱，今明(5日~6日)兩天氣溫回升，不過周日又有東北季風影響，基隆北海岸、東北角、宜蘭、花蓮轉有雨天氣，下周一入夜水氣移入，下周二台中以北、宜蘭、花蓮有短暫雨，下周三較強冷空氣影響，強度挑戰冷氣團，台北低溫探12度，下周六選舉日天氣穩定，不會下雨。

台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今表示，明天周六各地天氣穩定，午後北部山區和花蓮山區轉多雲，周日(7日)東北季風影響，基隆北海岸、東北角、宜蘭、花蓮有雨，西半部天氣穩定；下周一傍晚和下周二水氣移入，台中以北、宜蘭、花蓮有局部短暫雨。

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賈新興指出，下周三(10日)有一波較強冷空氣影響，因屬乾冷空氣，東北角、宜蘭、花蓮、台東有局部短暫雨，其他地方天氣穩定；下周六選舉投票日，天氣穩定，不會下雨，溫度舒適；下個周日(14日)受微弱東北季風影響，東北角到宜花有零星短暫雨。

溫度部分，賈新興表示，根據歐洲系集模式預測未來台北溫度變化趨勢，冷空氣和東北季風減弱，今明兩天溫度有20度以上，周六、周日受東北季風影響，高溫降低，下周一、下周二白天氣溫回升到22到23度左右，下周三有一波較強冷空氣，強度為大陸冷氣團機率高，台北低溫下探12度，下周四到下周日期間白天溫度會超過22度左右，半夜、清晨溫度16度，天氣比較穩定，不太會降雨。

賈新興指出，1月中旬起氣溫偏暖，1月下旬起北台灣和宜蘭降雨略偏多，中南部水氣也多。

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