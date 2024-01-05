下週「東北季風」連襲！今晨最冷9.6℃　10縣市低溫





▲未來一週兩波「東北季風」來襲再降溫。（圖／記者李毓康攝）

記者葉國吏／綜合報導

今晨截至5：03為止，本島平地最低氣溫出現在花蓮(壽豐鄉)9.6度。今、明(5、6日)2天冷氣團減弱回溫，白天北舒適、南微熱；入夜因「輻射冷卻」效應有出現10度左右低溫的機率。氣象局針對全台10縣市發佈低溫特報，未來一週兩波「東北季風」來襲再降溫。

未來一週兩波「東北季風」，無強冷空氣。今、明(5、6日)兩天各地晴朗穩定；冷氣團減弱，氣溫回升，白天北舒適、南微熱；入夜因「輻射冷卻」效應，氣溫很低，明晨少部分平地仍有出現10度左右低溫的機率，應注意。

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今日各地區氣溫：北部11至24度，中部11至27度，南部13至28度，東部10至27度。氣象局針對全台10縣市發佈低溫特報：

▲低溫特報。（圖／中央氣象局）

【黃色燈號(寒冷)】

桃園市、新竹縣、苗栗縣、臺中市、南投縣、花蓮縣、臺東縣、金門縣有10度以下氣溫發生的機率，請注意。

下週日、一(7、8日)另一小波「東北季風」南下，迎風面有局部短暫雨，氣溫略降，背風面晴朗穩定。下週二(9日)「東北季風」減弱，氣溫略升，迎風面仍有局部短暫雨。

▲下週日、一(7、8日)另一小波「東北季風」南下。

下週三(11日)再一波「東北季風」南下，氣溫下降，迎風面有局部短暫雨，背風面晴朗穩定。下週四、五(12、13日)乾空氣影響，各地晴朗穩定，白天舒適，早晚因「輻射冷卻」效應，氣溫很低，日夜溫差大。