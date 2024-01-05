還有3波冷空氣！周日起北東轉陰雨　挑戰冷氣團時間出爐

▲周日東北季風增強，氣溫下滑，北東轉陰雨。（示意圖／記者李毓康攝）

記者李姿慧／台北報導

今明(5日~6日)兩天冷氣團減弱，各地晴時多雲，不過未來將有三波東北季風和冷空氣連襲，周日東北季風增強，氣溫下滑，北東轉陰雨，下周二晚間到下周四又有一波接力，這波冷空氣不排除達冷氣團等級，下個周日再有一波東北季風接力。

天氣風險公司分析師林孝儒表示，冷氣團今明兩日逐漸減弱，轉為高壓迴流偏東至東南風環境，各地為晴時多雲穩定天氣，預估高溫北東部約20到24度，中南部約23到29度，各地夜晚清晨低溫約14到16度，要留意日夜溫差較大。

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不過林孝儒指出，周六下半天北方再度有冷高壓南下，台灣附近有微弱鋒面系統建立通過，東北季風逐漸接續南下影響，不過強度都偏弱，氣溫還不會有明顯變化，可能要到晚間迎風面的北部及東部才有些短暫陣雨並延續至周日，北部及東部為陰有短暫陣雨，氣溫再度下滑轉涼；背風的中南部影響不大，以晴或多雲、日夜溫差較大的天氣為主。

下周一東北季風將逐漸減弱，各地氣溫會再微幅回升，由於環境水氣還是較多，除北部及東部仍是有些短暫雨機會外，中部山區亦有些降雨影響，類似的天氣型態也將延續至下周二。

▲未來降雨趨勢。（圖／氣象署）

林孝儒表示，下周二晚間又有機會再度接續新一波東北季風緩慢南下影響，北部及東部雖有局部短暫雨延續至下周三上半天，不過下周三下半天至下周四有機會伴隨一波乾冷空氣移入，各地逐漸轉乾冷型態，目前尚不排除達冷氣團等級。

下周五北方系統減弱，各地天氣持續穩定，氣溫再微幅回升。林孝儒指出，下周六台灣正處在天氣系統正要變化的環境，可能有微弱鋒面系統建立通過後，東北季風逐漸南下影響，整體強度較弱，或許不太有明顯的降溫降雨，以北部及東北部多雲，中南部晴時多雲的天氣為主。下周日東北季風才會顯著的增強，但環境偏乾，氣溫雖有下滑，但將不太有降雨影響。