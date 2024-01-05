　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

還有3波冷空氣！周日起北東轉陰雨　挑戰冷氣團時間出爐

▲▼天氣,行人,路人,雷雨,大雨,大雷雨,下雨,雨天,豪大雨,午後雷陣雨,梅雨,降雨,氣象,豪雨,西南氣流,滯留鋒面,撐傘,雨傘,陰雨綿綿,潮濕,濕度,熱對流,低溫,寒流,冬天,濕冷,保暖,禦寒,冬衣,冬季,東北季風,大陸冷氣團,降溫,天氣配圖。（圖／記者李毓康攝）

▲周日東北季風增強，氣溫下滑，北東轉陰雨。（示意圖／記者李毓康攝）

記者李姿慧／台北報導

今明(5日~6日)兩天冷氣團減弱，各地晴時多雲，不過未來將有三波東北季風和冷空氣連襲，周日東北季風增強，氣溫下滑，北東轉陰雨，下周二晚間到下周四又有一波接力，這波冷空氣不排除達冷氣團等級，下個周日再有一波東北季風接力。

天氣風險公司分析師林孝儒表示，冷氣團今明兩日逐漸減弱，轉為高壓迴流偏東至東南風環境，各地為晴時多雲穩定天氣，預估高溫北東部約20到24度，中南部約23到29度，各地夜晚清晨低溫約14到16度，要留意日夜溫差較大。

[廣告]請繼續往下閱讀...

不過林孝儒指出，周六下半天北方再度有冷高壓南下，台灣附近有微弱鋒面系統建立通過，東北季風逐漸接續南下影響，不過強度都偏弱，氣溫還不會有明顯變化，可能要到晚間迎風面的北部及東部才有些短暫陣雨並延續至周日，北部及東部為陰有短暫陣雨，氣溫再度下滑轉涼；背風的中南部影響不大，以晴或多雲、日夜溫差較大的天氣為主。

下周一東北季風將逐漸減弱，各地氣溫會再微幅回升，由於環境水氣還是較多，除北部及東部仍是有些短暫雨機會外，中部山區亦有些降雨影響，類似的天氣型態也將延續至下周二。

▲▼未來一周天氣趨勢。（圖／氣象署）

▲未來降雨趨勢。（圖／氣象署）

林孝儒表示，下周二晚間又有機會再度接續新一波東北季風緩慢南下影響，北部及東部雖有局部短暫雨延續至下周三上半天，不過下周三下半天至下周四有機會伴隨一波乾冷空氣移入，各地逐漸轉乾冷型態，目前尚不排除達冷氣團等級。

下周五北方系統減弱，各地天氣持續穩定，氣溫再微幅回升。林孝儒指出，下周六台灣正處在天氣系統正要變化的環境，可能有微弱鋒面系統建立通過後，東北季風逐漸南下影響，整體強度較弱，或許不太有明顯的降溫降雨，以北部及東北部多雲，中南部晴時多雲的天氣為主。下周日東北季風才會顯著的增強，但環境偏乾，氣溫雖有下滑，但將不太有降雨影響。

ET快訊
遭爆昆凌控「多人運動」！　周杰倫一張照回擊了
「忙調度其他飛機」！　塔台：沒發現海保機闖入跑道
台積電女副理把「製程機密」給男友！　還貼心做示意圖慘了
海保機長不斷說「對不起、對不起」　堅稱：得到許可進入跑道
選舉公報驚見大咖藝人！兒女全是明星　網驚喊：魔王你贏了
漁民被漁網絆倒溺斃！　家屬跪地痛哭
飛機上「4時段」廁所最髒最臭！　前空姐曝如廁最佳時機

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

工會醞釀罷工！高鐵老總深夜公開信喊話「爭取歷年最高獎金」

快訊／學測首度開放冷氣試場！12萬考生今可查看試場分配表

王必勝搭高鐵！前座掉下報紙「頭版就是他」　尷尬：瞇一下再說吧

周日變天！下周雨區擴大　低溫急凍12度時間曝

小商人預告「處理猴子」：用他們會怕的方式！律師指這行為恐觸法

還有3波冷空氣！周日起北東轉陰雨　挑戰冷氣團時間出爐

知名劇作家馬森辭世　享耆壽92歲　

快訊／國一2車內側車道追撞　五堵交流道嚴重回堵

大甲分局警跳「科目三」　拍攝網友：要扛住嘿

司馬中原竟跟「知名女作家」隔33年同天離世　好友：早有生死之約

張誌家姊淚曝「最後踉蹌身影」　12日公祭：希望他抬頭挺胸好走

媽拍背哄雙胞胎入睡！　2嬰狂抬頭...她速壓下

李多慧機場報到忘拿護照　傻笑萌喊：我不要回去～

國道深夜「時速402km」狂飆！危駕影片曝光　網怒：不要危害人間

罕見Tiffany藍美蛇「變胖了」　幸運男3度巧遇：真的沒想到

石川強震黃金72小時已過！　仍有79人失蹤「物資送不進去」

海保機長疑不知撞上日航　「塔台通聯記錄」公開

電話亭KTV唱一半遭開門　妹子意外與陌生人合唱！

彰化「自來水衝破柏油」　馬路瞬間隆起石塊炸開

國道深夜「時速402km」狂飆！危駕影片曝光　網怒：不要危害人間

工會醞釀罷工！高鐵老總深夜公開信喊話「爭取歷年最高獎金」

快訊／學測首度開放冷氣試場！12萬考生今可查看試場分配表

王必勝搭高鐵！前座掉下報紙「頭版就是他」　尷尬：瞇一下再說吧

周日變天！下周雨區擴大　低溫急凍12度時間曝

小商人預告「處理猴子」：用他們會怕的方式！律師指這行為恐觸法

還有3波冷空氣！周日起北東轉陰雨　挑戰冷氣團時間出爐

知名劇作家馬森辭世　享耆壽92歲　

快訊／國一2車內側車道追撞　五堵交流道嚴重回堵

大甲分局警跳「科目三」　拍攝網友：要扛住嘿

司馬中原竟跟「知名女作家」隔33年同天離世　好友：早有生死之約

拐賣豬仔到KK園區摘器官　人蛇集團內竟有大學生、議員司機

批「在路上」競選片像開車遊山玩水　呂秀蓮：勿被選舉花招迷惑

NBA明星賽首輪票選！詹皇將破賈霸紀錄　唐西奇人氣勝柯瑞

蓋房工人喊「大選後會跌」　婆婆急勸晚點買！苦主狂怨：會後悔

能登強震巨大衝擊！　石川縣溫泉旅館「加賀屋」暫停營業

國聯賽揚史奈爾有興趣加盟洋基　與柯爾組賽揚先發連線

蘋果新專利再加一　iPhone將支援Apple Pencil

房仲菁英彙集地！永慶加盟四品牌桃竹苗10家店破億、近70位經紀人業績達千萬

侯辦預告綠將發抹黑廣告「敬告」媒體不得播出　綠委批「藍色恐怖」

錢花去哪？秒懂房屋坪數怎麼算　永慶房屋提供1公式算公設比

臭到爆！17歲弟滿腳底鹹魚蒸蛋　媽轟：整棟樓都聞到...醫一見驚呆

生活熱門新聞

高纖蔬菜排行！第一名是血管清道夫

小商人怒出手　紐約時報廣場登乾哥乾妹廣告

基隆「類富士山照」萬人朝聖

正妹老師「趴床喊想嫁了」美照被讚爆

最會抓偷吃「5星座」！第六感準爆　千萬別做壞事

保溫瓶清潔少2步驟　恐將「生物膜」喝進肚子

啪啪4年「不到1分鐘結束」　她崩潰：男友天天打手槍

7縣市低溫特報　最冷跌破10°C

愛莉莎莎赴泰買房掀熱議　石明謹嘆1事

下週「東北季風」連襲　今晨最冷9.6℃

海巡署徵才「拚財富自由」太有哽　釣出分析師本人

愛吃葡萄又怕容易壞掉　農糧署教3招保鮮

12星座2024年「財運」曝！第1名遇貴人發大財

政府發錢了！最高可領「1.9萬元」

更多熱門

相關新聞

下週「東北季風」連襲　今晨最冷9.6℃

下週「東北季風」連襲　今晨最冷9.6℃

今晨截至5：03為止，本島平地最低氣溫出現在花蓮(壽豐鄉)9.6度。今、明(5、6日)2天冷氣團減弱回溫，白天北舒適、南微熱；入夜因「輻射冷卻」效應有出現10度左右低溫的機率。氣象局針對全台10縣市發佈低溫特報，未來一週兩波「東北季風」來襲再降溫。

東北季風挾帶境外污染　屏縣環保局提醒民眾自我防護

東北季風挾帶境外污染　屏縣環保局提醒民眾自我防護

明早西部11度　下2波變天時間曝

明早西部11度　下2波變天時間曝

7縣市亮低溫燈！今晚明晨10°C↓

7縣市亮低溫燈！今晚明晨10°C↓

明早6縣市10°C↓　周六晚轉濕冷

明早6縣市10°C↓　周六晚轉濕冷

關鍵字：

天氣氣象天氣風險東北季風冷氣團降雨降溫

讀者迴響

熱門新聞

工程師出差烏干達　回台1周陳屍廁所

16歲女元宇宙遭集體性侵　英警展開調查

昆凌遭瘋傳「控周杰倫出軌」！　發聲反駁：純屬虛構

「乾哥」割喉國三生太囂張！黑幫發出「無限期封殺令」

高纖蔬菜排行！第一名是血管清道夫

痞幼走紅前「清涼內衣照」被起底！認了：我自己發的

小商人怒出手　紐約時報廣場登乾哥乾妹廣告

基隆「類富士山照」萬人朝聖

正妹老師「趴床喊想嫁了」美照被讚爆

百靈果凱莉懷孕了！　驚訝曬超音波「but老公還沒有ready」

割喉案「乾妹」涉案情節恐升高　發文引戰擬收容

雙胞胎差40分鐘「年齡差1歲」　爸卻嗨翻了

面試官問「男人哪裡會變大？」她答2字秒錄取

最會抓偷吃「5星座」！第六感準爆　千萬別做壞事

情侶餐廳樓上「拉開窗簾」被拍　民眾傻眼圍觀

更多

最夯影音

更多
張誌家姊淚曝「最後踉蹌身影」　12日公祭：希望他抬頭挺胸好走

張誌家姊淚曝「最後踉蹌身影」　12日公祭：希望他抬頭挺胸好走
媽拍背哄雙胞胎入睡！　2嬰狂抬頭...她速壓下

媽拍背哄雙胞胎入睡！　2嬰狂抬頭...她速壓下

李多慧機場報到忘拿護照　傻笑萌喊：我不要回去～

李多慧機場報到忘拿護照　傻笑萌喊：我不要回去～

國道深夜「時速402km」狂飆！危駕影片曝光　網怒：不要危害人間

國道深夜「時速402km」狂飆！危駕影片曝光　網怒：不要危害人間

罕見Tiffany藍美蛇「變胖了」　幸運男3度巧遇：真的沒想到

罕見Tiffany藍美蛇「變胖了」　幸運男3度巧遇：真的沒想到

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

《料理之王4》美味回歸！

《料理之王4》美味回歸！

12月起每周五1200，《料理之王4》於ETtoday播吧、料理之王YT、東森購物YT直播。

侯友宜光臨《豈有此呂》

侯友宜光臨《豈有此呂》

侯友宜反擊賴清德、柯文哲抹紅 霸氣喊「我兩代人拿槍護台」

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面