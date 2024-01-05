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明迎小寒開運要拜「脫殼類食物」　招財2物大公開

記者黃翊婷／綜合報導

明日（6日）就是24節氣中的小寒，民俗專家柯柏成表示，若民眾錯過冬至或元旦開運，可以在小寒這一天帶著脫殼類供品，例如花生、開心果等等，去寺廟拜拜，回家後再去殼食用，就可以達到消除壞運的效果；若想招財，可以在家中東北方擺放小型魚缸或流水景物小擺件。

▲金融,投資,鈔票,1000元,消費（圖／ETtoday資料照）

▲柯柏成建議，想要增加財運，家中東北方最好不要堆放雜物。（示意圖／ETtoday資料照）

明日就是24節氣中的小寒，小寒到大寒這段時間，是冬季最寒冷的時候。民俗專家柯柏成在臉書發文表示，小寒這一天雖然不是什麼大日子，也不是24節氣中很特別的時間點，但如果民眾錯過冬至或元旦開運，可以在小寒這一天安排前往寺廟拜拜，並帶上脫殼類供品，例如花生、開心果、橘子、龍眼、核桃等等，完整供奉之後，再帶回家去殼去皮食用，就能達到消除壞運的效果。

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柯柏成還提到，「丑月歸艮卦五行屬土，家中東北開門，定有財來」，若民眾想要求財，可以在小寒時，於家中東北方擺放小型魚缸或流水景物小擺件。

柯柏成接著說道，如果民眾近期有計畫投資房產，記得要把家中的東北方調整好，不要堆放雜物，以整潔明亮為原則，才不會讓財運受阻，提早整理一下，年前大掃除也能輕鬆一點。

● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。

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