小寒「桃花旺到爆」TOP4星座！第一名「魔羯座」成為人氣王

▲新的一年有機會脫單嗎？來看看自己有沒有上榜。（示意圖／pexels）



生活中心／綜合報導

今年1月6日是二十四節氣中的小寒，清水孟國際塔羅小孟老師在粉專列出小寒一到，桃花就旺到爆TOP4星座，今年想脫單的朋友們，快看看自己有沒有上榜！

第四名：金牛座

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金牛座的人木星落入桃花運算是順順利利，小寒後會遇到讓人羨慕或身邊親友都很祝福的桃花，但是運勢好的時候你就得有取捨，不能一直埋頭苦幹的工作，若有聚會或者有人要介紹對象給你，先不要抗拒，或著覺得浪費錢就不出門，機會來了要去，才能發展機會，你會遇到跟你特別有緣的人，也可能前世有強大的緣分才相遇，或者會遇到可以共組家庭的好對象，並且對方的條件良好，家人朋友們都會非常祝福你。

第三名：雙魚座

雙魚座在小寒一到，桃花運會有一種要開不開的感覺，但這是因為眼光高尚，而自身條件還沒提升到一定的水準，自然看待出現的桃花都會認為「還差了一點什麼」，若不安於現在出現的桃花，就先努力充實自己，這樣一來認識的對象會越來越好，有些女生覺得事業不需要拼，那就去磨練妳的智慧，想要遇到一個有智慧也願意疼愛妳的人，自身內在提升就會遇到好對象，另外，透過網路聊天，也有機會聊出不錯的桃花。

第二名：天蠍座

天蠍座在小寒後容易遇到一個又像是朋友，又像是情人，更像家人般熟悉的好緣份，對方思考跟價值觀上都會跟你很合，會很談得來，什麼話題都能聊，對未來的人生方向也會有共同目標，可以說是一個可以談感情又能當戰友的對象，相處在一起一點都不無聊，基本上是先當朋友才慢慢發現越來越投緣，小孟老師建議這段時間多跟新朋友好好聊天，好緣份就藏在裡面。

第一名：魔羯座

魔羯座木星入桃花宮，小寒後桃花運非常旺，可以說是「人氣王」，不管參加什麼聚會，甚至只是去路邊買個飲料，都會有人想多看兩眼，上半年若認真去交友，會很容易遇到好的桃花，可以經營長久的感情，通常對方各方面的條件都不差，可以說是好運滿分，另外，除了長久緣分，其他一般來靠近的桃花也都會不錯，可以說是大豐收的時刻。