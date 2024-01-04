2024首節氣「小寒」要來了　3生肖財運旺

▲3生肖財運旺。（示意圖／記者邱顯燁攝）



記者陳俊宏／綜合報導

周六就是24節氣的「小寒」，清水孟國際塔羅雲蔚老師表示，這是2024年的第一個節氣，生肖屬「猴、狗、豬」小寒財庫不寒，還會財運旺旺。

TOP 3：豬

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小寒這段時間的財運可謂多方受惠，特別適合從事生意的人。生肖豬的人緣極佳，有助於拓展事業的版圖，生意也將興隆，帶來更多財富。

對於出國洽商或遠地求謀，這是一個極為有利的時期，有可能在異鄉取得豐厚的財富。而且還有貴人的扶助或提拔，能夠在逆境中逢凶化吉，這會使你更容易受到重視，富貴可期，成功的機會大幅提升。

TOP 2：狗

小寒這段時間的財運相當旺盛，不僅能夠化解現有的惡運，還能將一切不如意轉化為好事。生肖狗在生意上的人緣極佳，這有助於拓展業務，提升財富。

同時，升官上任的機會也在此時出現，事業興隆，這可能與易受貴人提拔、富貴可期有關，一切能逢災化吉，成功機會極高。若想創業的能逢凶化吉，是不錯的創業時機，能帶來不少財富。

TOP 1：猴

小寒當天的財運，剛好有福德正神到臨，萬事吉祥。生肖猴能夠得到貴人的扶助，逢凶化吉，諸事順利。而且福星到臨，你有機會展現出博學多能的特質，名望逐漸提升，這使得你的人脈關係更為廣泛。

此時，若能善用機會，積極參與各種活動，進一步擴大自己的影響力，那將會是充滿幸運和機會的階段，可以享受豐盛的財運。

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