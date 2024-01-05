愛吃葡萄又怕容易壞掉　農糧署教「3保存妙招」完美嘗鮮

▲許多人愛吃葡萄又怕買了容易壞掉，農糧署對此教3招保鮮。（示意圖／免費圖庫Pixabay）



記者柯振中／綜合報導

台灣有許多地方種植葡萄，不過若是保存得不好，可能有發霉、臭酸的風險。對此，農糧署教導了3招保存方式，讓民眾開心購買葡萄的同時，也能品嘗到最新鮮的風味。

農糧署表示，目前巨峰葡萄的主要產地位在彰化縣，溪湖鎮的產量更是全國最大，因為使用了產期調節技術，因此全年四季都能吃到葡萄。

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在所有品種當中，溫室栽培的「早春葡萄」每年3月能夠採收、上市，銜接其他產區的夏季葡萄，接著還有隔年1月的冬季葡萄，產季沒有中斷過。

▲台灣有許多不同品種的葡萄，一年四季都能夠吃得到。（示意圖／免費圖庫Pexels）



農糧署也對此介紹如何挑選好吃葡萄，民眾選購時，盡量挑選深紫色的葡萄，以及要查看果串是否完整、果粒是否飽滿。

除了果實以外，農糧署說，果梗若是呈現鮮綠色，意味著剛剛採收，而果粉如果愈均勻，則代表愈新鮮、受到愈少汙染。農糧署也建議，現在有許多農民自產自銷，民眾可以選擇信譽良好、品質穩定的商家購買。

至於許多人擔憂葡萄購買後不易保存、容易發霉，農糧署也給出三點建議，分別如下：

一、葡萄甜度高，室溫下容易發酵，需要放冰箱保存。

二、購買箱裝葡萄，最好連箱子一起放入冰箱，以隔絕水分流失或冰箱冷氣進入。

三、零買一次不要買太多，盡快享受葡萄完熟的風味。