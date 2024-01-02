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小學生捏爆80斤葡萄竟沒被罵　原來是體驗釀製紅葡萄酒

▲南大附小彩虹斑馬團隊特地赴彰化大村及二林進行葡萄主題戶外教育，體驗葡萄產業知識，也更了解永續環境議題。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲南大附小彩虹斑馬團隊特地赴彰化大村及二林進行葡萄主題戶外教育，體驗葡萄產業知識，也更了解永續環境議題。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

每兩顆葡萄就有一顆來自彰化，南大附小彩虹斑馬團隊特地赴彰化大村及二林進行葡萄主題戶外教育，在金玉湖酒莊使用黑后葡萄釀製紅葡萄酒，以利後續再釀造成葡萄醋；在葡萄哥哥果園親手採摘巨峰葡萄及滋味獨特的蜜紅葡萄，更探討葡萄藤枝的處理，在吸收葡萄的知識之後，也更了解葡萄產業永續環境議題。

▲南大附小彩虹斑馬團隊特地赴彰化大村及二林進行葡萄主題戶外教育，體驗葡萄產業知識，也更了解永續環境議題。（圖／記者林東良翻攝，下同）

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南大附小指出，踏進彰化二林的金玉湖酒莊，有一秒到歐洲的感覺，莊主廖立興帶領學童沿著兩排落羽松之間走入葡萄園，一串串適合釀製白葡萄酒的金香葡萄瞬間吸引學童的眼球，隨後使用黑后葡萄釀製紅葡萄酒。

▲南大附小彩虹斑馬團隊特地赴彰化大村及二林進行葡萄主題戶外教育，體驗葡萄產業知識，也更了解永續環境議題。（圖／記者林東良翻攝，下同）

廖立興提到，釀酒一半是技術，一半是藝術，技術是設備和觀念，藝術是在釀造的過程如何變化。學生周品諺說，將黑后葡萄脫粒後裝入瓶中，用手將葡萄捏爆的感覺太紓壓了，這是平常在家不敢做的事情，捏爆葡萄可以加速發酵，釀酒過程太有趣、太好玩了。

▲南大附小彩虹斑馬團隊特地赴彰化大村及二林進行葡萄主題戶外教育，體驗葡萄產業知識，也更了解永續環境議題。（圖／記者林東良翻攝，下同）

彰化大村盛產巨峰葡萄，在葡萄哥哥果園可見到結實纍纍的葡萄吊掛在藤架上，雞、鴨在鋪著米糠的地上任意走動，園主賴昇國表示，刻意在園區內養雞來吃蝸牛，再加上麻雀在葡萄藤間幫忙吃蟲，而且葡萄有套袋，就不需要施灑化學農藥。學生張維靖說，在暑假期間已針對葡萄主題進行研究，除了將市面上的各種葡萄買回家試吃評比，也將巨峰葡萄放入雞湯中料理，味道竟出乎意料的鮮甜。

▲南大附小彩虹斑馬團隊特地赴彰化大村及二林進行葡萄主題戶外教育，體驗葡萄產業知識，也更了解永續環境議題。（圖／記者林東良翻攝，下同）

學生朱宥嘉說，在葡萄園學到剪枝是有利於結出品質好的葡萄，但廢棄枝條卻成了果農的煩惱，希望能找出有利於環境永續的解決辦法。學童將紅葡萄酒的半成品帶回家，第3天到第7天每天要開蓋翻攪，待澄清液出現要進行3次的換桶。指導老師陳怡均表示，最快3個月才能製成葡萄酒，再加入醋酸菌釀造為葡萄醋，今年兒童節就可以品嘗到自製的葡萄醋。

▲南大附小彩虹斑馬團隊特地赴彰化大村及二林進行葡萄主題戶外教育，體驗葡萄產業知識，也更了解永續環境議題。（圖／記者林東良翻攝，下同）

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關鍵字：

葡萄體驗釀製紅葡萄酒

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