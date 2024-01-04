多名陸生傳入境美國被盤查　陸外交部：嚴重毒化交流氛圍

▲大陸外交部發言人汪文斌。（圖／達志影像／newscom）

記者蔡儀潔／綜合報導

近期有多名中國大陸留學生傳出入境美國時，遭到盤查、檢查電子設備等，甚至有人簽證被註銷、5年內不得入境美國等。對此，大陸外交部今（4）日表示強烈不滿、堅決反對，批評類似舉動是選擇性、歧視性、政治性執法，嚴重毒化兩國人文交流氛圍。

據《澎湃新聞》報導，大陸外交部發言人汪文斌在例行記者會上指出，長期以來，美方出於政治目的，對持合法有效證件和簽證的中國赴美留學生濫施打壓、迫害，動輒盤查、關押、逼供、誘導甚至遣返。近幾個月來，每月均有數十名包括留學生在內的中方赴美人員被美方強制遣返。

汪文斌表示，美國自詡開放包容和學術自由，卻錯誤制定並頒布實施第10043號行政令，濫用國家安全概念，將學術研究政治化、武器化，一再對中國赴美留學生實施盤查、滋擾、遣返，嚴重損害中國留學人員合法權益，嚴重毒化兩國人文交流氛圍，嚴重違反兩國元首關於加強和便利兩國人文交流的共識，同中美兩國人民開展友好交流的共同願望背道而馳。

汪文斌強調，中方敦促美方將歡迎中國留學生的表態落到實處，撤銷錯誤的第10043號行政令，停止以國家安全為藉口，打壓限制中國赴美留學人員，切實保障中國在美學者、學生安全和合法權益，以實際行動兌現支持和便利中美人文交流和人員往來的承諾。

汪文斌最後指出，中方將繼續採取必要措施，堅決維護中國公民合法權益，也提醒赴美留學人員警惕相關風險。