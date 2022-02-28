烏克蘭宵禁！陸留學生躲租屋「撕下春聯」　靠麵包、餅乾度日

▲留學生此前拍攝的影片顯示，一處居民樓外側被戰事波及斷壁殘垣，還有老人在被毀壞的陽台往屋外清理雜物。（圖／極目新聞）



記者蔡儀潔／綜合報導

烏克蘭形勢緊張，2名留在首都基輔的中國留學生27日凌晨（當地時間，下同）表示，自宵禁之後就一直待在租屋內，因為害怕被針對，已經撕下貼在門口的春聯，平時也儘量少開燈，「我們學校附近就又響起了炮擊，甚至有一次炮擊距離非常近。」

據《極目新聞》報導，岳家明是一名在基輔柴可夫斯基音樂學院留學的中國學生，他沒有居住在學校宿舍，而是單獨在外租房，宵禁之後他一直待在家裡，儲備了足夠的食物和水。

自俄烏衝突以來，岳家明所居住樓棟的居民大部分都已經離開家裡，部分去了西方國家，有部分去防空洞躲避，他居住在一樓，雖然時常能聽見槍砲聲，但目前較為安全。27日凌晨2時許，在岳家明居住地大約2公里的地方有炮擊，他被爆炸聲吵醒。

在哈爾科夫的留學生李金泓（化名）透露，當地與基輔一樣實施了宵禁，他們當地的朋友同學和宿舍管理員對他們都很友好，但因為害怕被針對或者遇到極端人士，「我們把貼在門口的春聯撕了下來，平時也盡量少開燈。」他們撕下的春聯中一條橫批寫著「民泰國安」。

▲26日有一段時間炮火停息，幾個留學生一起做飯，緩解焦慮情緒、改善一下生活。（圖／極目新聞）

李金泓介紹，他所在的宿舍樓大約有30人左右，除了華人留學生外，還有其他國家的留學生，他們以小組為單位，互相照顧。最近兩天他們都是靠麵包、餅乾度日，以減少飲用水的消耗，26日有一段時間炮火停息，他和幾個留學生一起抽空做了頓飯，緩解一下焦慮的情緒，改善一下生活，「炮火停歇的時間並不長，在未能通過和談後，我們學校附近就又響起了炮擊，甚至有一次炮擊距離非常近。」

隨著近期網路上出現不理性言論，留學生王軍非常擔心當地人會對華人做出極端的舉動，目前有一位華人朋友和他一起居住，抱團取暖，因為現在宵禁他也沒辦法出門、沒有接觸當地人，對外面的情況瞭解不多，「我在網上和一些烏克蘭朋友交流了一下，他們態度還好，但現在不敢去防空洞這些人流密集的地方。」

至於網路上傳出烏克蘭華人已經撤僑回國的假消息，岳家明說，目前他已經做了撤僑登記，但具體何時撤僑，如何安排等詳細內容還在等待大使館通知。