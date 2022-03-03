中國留學生遭俄軍「包圍掃射」1人中彈受傷！幸存者淚曝追殺細節

大陸中心／綜合報導

俄羅斯近日開戰烏克蘭，包括烏克蘭首都基輔在內，多座城市都遭到轟炸，民眾生命安全受到威脅，各國也陸續啟動撤僑行動。不過，一名中國留學生自拍影片哽咽怒控，他們一行人就在離開途中，一度遭到俄軍7、8輛坦克裝甲車包圍，更遭到掃射，導致1名留學生中彈受傷，目前正在接受治療。

近日，一名中國男學生自拍影片，發布在影音平台快手上稱，「我們正走的時候，突然衝出七八輛俄羅斯坦克，對我們一通掃射，其中一個中國人中槍入院，其餘中國人目前已被安排在一所學校的難民營。」

據《央視新聞》1日報導稱，今天有華人在從烏克蘭東部趕往利維夫市（Lviv）的路上中彈受傷，目前已送醫救治。利維夫市位於烏克蘭西部，與波蘭相鄰，是避戰逃難的主要路徑之一。

報導引述在當地的中國留學生指，受傷的華人在搬運行李時，被誤以為搬運軍事物資，遭到槍擊，腰部中彈受傷，正在醫院救治，未清楚具體傷勢。

▲中國留學生稱遭俄軍包圍掃射。（圖／翻攝自影片）

此前，中國大陸駐烏克蘭使館於當地時間2月28日宣布，已經開始撤離第一批公民，為留學生，將搭乘巴士前往鄰國摩爾多瓦。中國駐烏克蘭使館表示，基輔當地時間下午5時，第一批留學生從基輔大學紅樓出發，前往前往摩爾多瓦，使館協調了當地警方提供安全護衛。

隨後，中國使館再發通知稱，已與烏克蘭鄰國摩爾多瓦、羅馬尼亞、斯洛伐克、匈牙利、波蘭使館協調，為自行從烏克蘭前往上述國家的公民提供通關便利協助。

中國使館1日再發通知，烏克蘭方面已開通專門用於撤離的火車，使館派工作組到基輔火車站「幫助解決有關問題並為同胞送行」。據官方通報，在烏克蘭的中國公民約6000人，包括中資企業、留學生和華僑等。