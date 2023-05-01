美名校線上活動出包！高材生騎乘床戰畫面全播出　教授狂呼：天啊

▲加州大學聖地牙哥分校一名女學生意外在學校的直播活動中分享了她與男友床戰的畫面，引發熱議。（圖／翻攝自51吃瓜網）

記者葉睿涵／綜合報導

美國享譽盛名的加州大學聖地牙哥分校，4月28日為Rady商學院舉辦碩士課程的線上介紹活動時，一名來自中國的留學生意外分享了她與男友進行床上運動的畫面，驚呆了現場所有人，也在網上引發熱議。

從網上流出的現場畫面可見，當時學校一名女教授與男講者正在就教學內容進行解説，突然屏幕右上角的鏡頭切到了這名中國女留學生那兒，導致女同學與男友激情床戰的畫面被直接播出，也讓女教授嚇得直呼，「喔天啊！」

▲女學生的不雅畫面在網上瘋傳。（圖／翻攝自小紅書）

女同學的不雅畫面被意外流出數十秒後，主持人緊急切斷了畫面，但仍有不少網友拍到了這令人驚訝的一幕，導致畫面在小紅書、微信等網路社交媒體上瘋傳，但學生們都不清楚為何相關畫面會在學校的直播活動中意外流出，而事件內的女同學至今尚未就此事做出回應。

儘管畫面在網上曝光後，有部分小紅書網友質疑這可能是人們P圖的結果，甚至有網友表示，中國當地大學此前也曾傳出類似事件，懷疑這可能是他人造假的畫面，但有加州大學聖地牙哥分校的學生根據畫面的背景認出，拍攝地點就在學校旁的公寓。