台南七股區反不當種電聯盟萬人連署達標　期待大選後政策性保障

▲台南七股區反不當種電聯盟萬人公民聯署達成，4日上午9時50分許在台南市議會召開記者會，期能在1月13日大選後，得到勝選者政策性保障。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市七股區里長聯誼會與七股區居民自救會，於2023年11月24日舉辦七股區反不當種電救七股萬人公民聯署活動，獲得七股人、全國民眾、總統及立委候選人，以及媒體、網路各界的重視，廣泛迴響及熱烈支持簽署，萬人公民聯署已達標甚而超越。

台南七股區反不當種電聯盟萬人公民聯署達成，4日上午9時50分許在台南市議會召開記者會，七股區里長聯誼會黃仙立、陳中正等多位里長及七股區地方代表；台南市議員周奕齊、市議員也是立法委員候選人陳昆和及台南市政府相關局處官員一同出席。

台南七股區反不當種電聯盟除感謝各界的支持外，更要表達七股人期待 1/13 當選的總統、立委，及黃偉哲市長面對七股人沉痛的心聲，能得到政策性的保障。

台南七股區反不當種電聯盟表達三項聲明：1、1萬份公民聯署書已達標，此項公民聯署活動，未來持續進行，直到得到公平合理的解決為止。然也代表民意的認同與支持，更著實呈現七股不當種電的政策，是需要檢討與訂立法規管理。

2、邀請總統參選人表態簽名支持，以符合民意。侯康配已簽署，敬請另外兩組總統候選人，也表態簽署。3、期請台南市黃市長，接受陳情書，重視七股人受到不當種電，承受的痛苦與心聲，嚴謹地審核與釐訂政策來管制。