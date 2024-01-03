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法務部長蔡清祥視察雲林檢調　嘉勉肯定查賄團隊辦案辛勞

▲法務部部長蔡清祥於昨日視察雲林虎尾地方檢察署及法務部調查局雲林縣調查站，嘉勉雲林查賄團隊之辦案辛勞。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲法務部部長蔡清祥於昨日視察雲林地方檢察署及調查局雲林縣調查站，嘉勉雲林查賄團隊之辦案辛勞。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

距離2024年1月13日第16任總統、副總統暨第11屆立法委員選舉僅剩12天，法務部部長蔡清祥於昨（2）日下午偕同台灣高等檢察署台南檢察分署檢察長朱家崎、法務部參事王以文，視察雲林地方檢察署及調查局雲林縣調查站，嘉勉雲林查賄團隊之辦案辛勞。

法務部部長蔡清祥抵達雲林後，在雲林地檢署檢察長戴文亮陪同下，先前往位於高鐵特定區之新建大樓用地，瞭解新建大樓之規劃及進度後，隨即與朱檢察長至本署視察選舉業務，戴文亮檢察長率同朱啓仁主任檢察官、李鵬程主任檢察官及數名檢察官，共同進行座談。

雲林地檢檢察長署戴文亮就選舉查察業務的部署及查緝狀況進行說明，隨後由選舉執行秘書朱啓仁主任檢察官就雲林縣的最新選舉情勢進行報告，讓部長瞭解目前雲林縣的選舉查察現況。蔡部長對雲檢署檢察官積極查緝妨害選舉案件表示肯定及嘉勉，並指示檢察官在查察不法時，務必嚴守程序正義，審慎偵辦妨害選舉案件。

並在選舉倒數階段，尤應注意深偽影音案件的殺傷力，查賄團隊應立即偵辦，並即時澄清，以免影響選舉。另外，部長與雲林地檢署檢察官進行交流時，針對近期實施的檢察官助理及詐欺總歸戶制度進行瞭解，希冀這些措施，能確實減輕檢察官們的工作負擔，並表示將持續增聘檢察官助理，並朝法制化目標努力。座談結束後，部長更逐一至檢察官及各科室辦公室，慰勉同仁辛勞。

▲法務部部長蔡清祥於昨日視察雲林虎尾地方檢察署及法務部調查局雲林縣調查站，嘉勉雲林查賄團隊之辦案辛勞。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲法務部部長蔡清祥於昨日視察雲林虎尾地方檢察署及法務部調查局雲林縣調查站，嘉勉雲林查賄團隊之辦案辛勞。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

 ►聽Podcast #我在案發現場

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