富貴險中求！大膽在斗六後站設賭場　強勢警力攻堅逮42人

▲雲林破獲賭場，斗六警局並扣得監視器主機、無線電對講機、骰子、麻將牌、撲克牌、天九牌、下注用桌布等賭博工具。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林斗六市鬧區驚傳賭場隱身住宅區，斗六警分局11月中獲報可靠情資，指出有職業賭場在市區流竄，警方獲報隨即展開調查，經專案小組警耗時月餘蒐證，鎖定確切賭場地點藏身在後站某處鐵皮屋倉庫後，即向台灣雲林地方法院聲請搜索票執行查緝任務，一舉破獲賭場中共42人依法送辦，查扣賭資等現金100餘萬。

斗六警分局表示，經專案小組長時蒐證見時機成熟於12月底，由斗六警分局長黃念生率領包含霹靂小組等30多名警力，選定深夜時段一舉攻堅，當場查獲謝姓賭場負責人等3人及王姓賭客等共39人，並扣得監視器主機、無線電對講機、骰子、麻將牌、撲克牌、天九牌、下注用桌布等賭博工具，以及現金109萬4500元，全案依賭博罪嫌移請台灣雲林地方檢察署偵辦。

▲雲林斗六警分局破獲賭場，共查獲謝姓賭場負責人等3人及王姓賭客等39人。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



斗六警分局長黃念生表示，流動職業賭場為牟取不法利益經常租用空屋、廠房等處所聚集賭博，以規避警方查緝，讓嗜賭民眾沈淪，造成諸多家庭因經濟困頓而支離破碎，為有效杜絕賭博歪風，讓民眾擁有寧靜祥和的生活環境，呼籲社區民眾如果發現可疑人事物，請撥打報案電話110檢舉通報，警方將持續加強取締，掃蕩地下賭場，徹底斬斷不法根源。

▲全案依賭博罪嫌移請台灣雲林地方檢察署偵辦。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林破獲賭場，斗六警方扣得監視器主機、無線電對講機、骰子、麻將牌、撲克牌、天九牌、下注用桌布等賭博工具。（圖／記者蔡佩旻翻攝）