大啖美食作為獎勵好表現　鎮代會副主席宴請高中籃球隊

▲鎮代會副主席宴請關山工商籃球隊。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲/台東報導

台東縣國立關山工商籃球隊成立不到3年，招募的球員人數有限下也直接影響到球場戰力；有教練耐心指導和球員們發揮勇者無懼的奮戰精神讓戰績逐日提升，關山鎮民代表會副主席特地招待這群學弟們大啖牛排美味。勉勵球員們無論是在球場上或是人生道路都要抱持永不放棄，以正面態度迎接未來各種挑戰。



受到少子化影響關山工商全校學生人數約200人左右，即使學生數有限但校內包括慢速壘球隊、原住民舞蹈團等表現亮麗，每次參加全國性比賽更是常勝軍。成軍雖然只有2年半的籃球隊擁有前職籃選手擔任教練，去年比賽繳出不錯的成績單獲得台北產科醫生林思宏捐贈球衣、球鞋。本身是關山工商大學長的代表會副主席李偉鈺邀請鎮長彭成豐來作陪，請吃牛排用實際行動來肯定小學弟們傑出的表現。



校長王怡婷表示，關山工商籃球隊目前球員只有11人，體育組長田淵臣和前職業球隊桃園璞園建築籃球隊員王律智擔任教練指導。王律智說，要求球員們要遵守生活紀律和培養團隊間合作精神，去年暑假參加屏東縣「縣長盃」獲得高中組第2名、12月參加高中籃球聯賽台東區獲第3名，尤其是在預賽中不僅取得3連勝還擊敗體育班所組成的選手。



李偉鈺指出，雖然關山工商的學生數少但在師長的用心陪伴加上同學的努力，各方面的表現絲毫不輸給市區甚至都會地區的學校。縱使籃球隊目前在戰力的培養和比賽時抗壓能力都有成長的空間，但李偉鈺承諾學弟們持續努力不懈，只要有好表現絕對會再安排來個牛排美食之約。