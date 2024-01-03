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身體只是軀殼　53歲女性身後捐眼角膜...讓愛永續傳遞

▲53歲女性身後捐出眼角膜。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲53歲女性身後捐出眼角膜。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣一名53歲女性，因頭暈不適而突然失去意識昏倒，緊急送至台東馬偕醫院，經檢查後發現是自發性腦出血及腦室出血壓迫腦幹，經多日救治後，仍因腦幹衰竭呈現重度昏迷。

家屬主動提出器官捐贈意願，因為病人於2年前與家屬在討論生命議題時，曾表態「靈是靈，肉是肉，身體只是軀殼，如果死了，器官可以給有需要的人」，台東馬偕醫療團隊啟動「生命末期病人臨終意願徵詢」流程，家屬決定選擇撤除維生醫療後做眼角膜捐贈。

值得一提的是，這位女性的兄長與手足也特地至台東馬偕醫院社服組簽署了器官捐贈同意卡，他們希望透過這樣的行動，喚起更多人對器官捐贈的認同。

台東馬偕醫院社服組長李宜頻表示，器官捐贈是生命的傳承和愛的延續，建議可及早與家人溝通想要捐贈器官的意願，若能讓家人了解自己的想法與心願，可減少一旦面臨生命終了，進行器官捐贈時對家人的衝擊，也有助家人能配合完成自己的心願。

另外，今年度器官捐贈移植登錄及病人自主推廣中心已正式推出了器官捐贈聲紋卡，可以留下自己想要捐贈的理由與心聲，也可以對生命中最重要的家人說出平常不敢說的愛，把自己的心聲最完整的收錄進去。在重要關鍵時刻撥放，讓家屬聽見錄製者的述說，使家屬可以協助錄製者完成心願，也可以讓生命延續。

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