「無印良品台東移動服務車」走訪偏鄉　公私協力反賄選

▲台東縣政府政風處，偕同「無印良品台東移動服務車」反賄選。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

第16任總統副總統及第11屆立法委員選舉即將於13日舉行，為將反賄選意識深入地方基層，台東縣政府政風處自112年起，多次偕同「無印良品台東移動服務車」走訪偏鄉，足跡遍布大武、成功、延平、東河、金峰及太麻里等鄉鎮，公私協力將反賄選觀念傳達至偏遠鄉鎮鄰里及部落民眾。

台東縣政府表示，台東縣地形狹長，鄉鎮間路途遙遠，為緩解偏遠居民採買生活用品之不便，MUJI無印良品於台東地區推出「移動服務車」，除向鄉親販售貼身衣物、零食、保養品與文具用品外，更期望以在地視角貼近居民、傾聽鄰里，進而成為各鄉鎮地區的生活交流平台。

台東縣政府政風處為深入地方基層宣導反賄選理念，藉移動服務車運行鄉里之機會，偕同走訪各偏遠地區活動中心、村里辦公室、部落聚會所、文化健康站等停靠站，向在地民眾宣導檢舉賄選資訊，同時將反賄選之信念深植於在地居民的心中。

台東縣政府政風處表示，民眾如發現有賄選情事，可撥打檢舉專線0800-024-099轉4、089-361169，或加入台東地檢署反賄選線上檢舉LINE（ID：089361169）檢舉，檢舉獎金最高達新台幣2,000萬元。