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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

嘆現在的學生中、英文都學不好　國民黨：民進黨讓教育大崩壞

▲民黨今日上午召開「賴清德不顧下一代，民進黨讓教育大崩壞」記者會。（圖／國民黨提供）

▲民黨今日上午召開「賴清德不顧下一代，民進黨讓教育大崩壞」記者會。（圖／國民黨提供）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨今（4）日召開「賴清德不顧下一代 民進黨讓教育大崩壞」記者會，文傳會主委林寬裕、新北立委候選人林國春、副發言人呂謦煒等出席，質疑民進黨執政近八年來，對教育政策沒有用心，出現許多弊病，也讓校園安全出現許多漏洞，導致人民不安心、社會不安定，為了我們的下一代，一定要下架民進黨。

林寬裕表示，人民需要有安定的心，社會需要有安定的感覺，國家需要有安全的感覺。但民進黨政府過去八年執政，沒有一項達標；他舉以大學執教的觀察指出，現在教育與安全問題出很大問題，根據教育部統計，2022年霸凌通報1791件，2018年僅有563件，代表校園安全出很大問題；根據教育部報告分析，近三年來，校安問題逐年增高，值得大家關心，擬定因應策略跟行動；不過很可惜的是，經過這麼多的事件之後，政府的因應作法依然非常有限。

呂謦煒指出，民進黨過去幾年執政下，對教育政策完全不用心，出現很多弊病，導致台灣下一代問題重重，其中民進黨給下一代最壞的示範就是學術抄襲頻傳，多位綠營人士已被確認論文抄襲，現在還在擔任行政院副院長或參選立委，這就是民進黨總統候選人賴清德的學倫高標準嗎？

呂謦煒表示，賴清德過去擔任台南市長時，宣稱要建立雙語城市，擔任行政院長後說要把台灣變成雙語國家，但台南市至今沒有成為雙語城市，台灣的競爭力也下滑，最近還出現小學生在聯絡簿上寫中英夾雜體，現在的學生中文學不好，英文也學不好，下一代競爭力弱化，變得更差。

呂謦煒並質疑，賴清德陣營先前在教育政策座談會召開的前一天，才臨時跟全國家長聯盟說不參加，賴陣營連教育團體舉辦的政策座談會都不願意參加，為了選舉寧可犧牲下一代。

林國春也指出，2016年小燈泡案發生時，蔡英文總統曾坦言社會安全網有很多破洞，並宣稱「我會用盡全力，把這些洞補起來」，過了幾年，社會安全網的漏洞仍舊存在，「蔡英文是用水補洞嗎？」洞越補越大。

最後，呂謦煒指出，全國家長會長聯盟曾規劃舉辦教育政策座談會，國民黨跟民眾黨都派了代表去，只有民進黨賴清德陣營臨時宣布缺席，讓教育團體表示深深的遺憾，如果連自己的下一代都不願顧，怎麼顧好我們的國家與未來？這就是民進黨為了選舉寧可犧牲下一代，全民絕對無法接受的。

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