酒駕嗆警「讓你們罰100萬」　要被「上銬」讓醉男瞬間變乖

▲▼洪姓男子因騎車不穩遭警方攔查，要對他酒測時，卻爆氣說：「我讓你們罰100萬元，我現在要走路回家」，經員警大聲喝斥才配合酒測，結果酒測值0.65毫克超標，隨即遭上銬逮捕秒變龜孫。（圖／記者吳世龍翻攝）

記者吳世龍／高雄報導

高雄一名洪姓男子（48歲）日前凌晨騎車行經鳳山區一處路口，因騎車不穩遭警方攔查，要對他進行酒測時，洪男卻爆氣說：「我讓你們罰100萬元，我現在要走路回家」，完全不理會警方，經員警大聲喝斥才配合酒測，結果酒測值0.65毫克超標，隨即遭上銬逮捕秒變龜孫，訊後依公共危險罪嫌送辦。



鳳山分局過埤派出所員警2日凌晨2時許，巡邏行經鳳山區鳳頂路與過雄街路口時，發現有輛機車行車搖晃不穩、形跡可疑，上前攔查時就聞到騎士洪男身上有濃濃酒味，用酒精簡易感知器測果真有酒精反應，而且經查還發現機車駕照已遭註銷。

員警要對洪男進行酒測時，引發他不滿，洪男表示自己只有吃薑母鴨而已，幹嘛要接受酒測，當場嗆警「有誰知道我有喝酒？你直接罰我100萬，我讓你罰100萬，誰說不可以，我要走路回家」，完全不理會警方。

員警當場大聲喝斥洪男，並強調告知相關權利了，洪男這才願意配合酒測，果然測出酒測值超過每公升0.65毫克，當場將他上銬逮捕時，洪男不發一語，乖乖上車。

被帶回派出所的洪男，這才乖乖坦承自己當晚，是吃薑母鴨時還喝了3瓶啤酒加1/3瓶米酒，如今懊悔不已卻為時已晚，訊後後依公共危險罪嫌移送法辦外，因洪男無照駕車，依道路交通管理處罰條例對洪開出6000元以上2萬4000元以下罰鍰，並當場禁止其駕駛。

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