北韓新女帝？　南韓國情院分析：金主愛接班「呼聲最高」

▲北韓官媒公開元旦新年慶祝表演畫面，相片中金主愛站在C位，至於父親金正恩、母親李雪主則站在兩旁。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

北韓（朝鮮）自從2022年11月試射洲際彈道飛彈（ICBM）火星-17型，首度讓最高領導人金正恩的寶貝女兒金主愛在鏡頭前亮相後，金主愛便成為外界關注的焦點，在一連串軍事視察場合都能有她的蹤影。為此，南韓最高情報機構「國家情報院」更認為，金主愛未來很有可能是呼聲最高的金正恩接班人。

根據南韓《韓聯社》，前國家安保室長趙太庸（前南韓駐美大使）獲南韓總統尹錫悅指定接下國情院長一職，先前他在人事聽證會書面答覆上表示，「自從金主愛首度在鏡頭前露面後，從她的公開活動和待遇來進行整體分析，目前她是『呼聲最高』的金正恩接班人。」

此次為南韓國家情報院首度有院長頭銜的人士，判斷金主愛為「呼聲最高」的北韓繼承人。

不過趙太庸也強調，「然而考量到金正恩目前還算年輕，加上身體健康並沒有什麼大問題，且因為日後還有相當多的變數，因此未來在關注時需要斟酌其他可能性」；他補充，根據南韓國情院掌握的情資，金正恩膝下除了有2013年生的金主愛以外，還有其他名性別未對外公開的子女。

▲金正恩捧起女兒金主愛臉頰狂吻。（圖／翻攝自朝鮮中央TV）

報導指出，南韓國情院曾在去年（2023）9月的國會情報委員會諮詢中，針對金主愛是否有可能成為接班人的問題表示，「北韓非常執著是否有『白頭血統』，加上北韓社會依舊以男性為主，因此從現階段來看，若將金主愛視為接班人，恐怕為時尚早。」

其實，金主愛每次在官媒鏡頭登場時，往往與父親金正恩有著「親密互動」。從北韓官媒《朝鮮中央電視台》1日報導影像來看，當時金正恩一家三口出席新年慶祝表演，此時金正恩和女兒金主愛勾肩搭背、甚至還熱情捧起金主愛的臉頰狂吻，妻子李雪主則站在身後笑著拍手。