國道深夜「時速402km」狂飆！影片車款曝光　網怒：不要危害人間

記者戴若涵／綜合報導

有網友日前在爆料公社上PO出一段影片，稱「連假半夜都沒有紅斑馬，超好飆」，透過畫面可發現，時速從276公里一路飆到402公里，過程中更多次切換車道，車速快到車身狂震，彷彿快飛起來。影片曝光後，有網友忍不住留言喊，「不要出來危害人間」。

一名女網友2日在臉書社團「爆料公社公開版」貼文，爽稱「國道半夜都沒有紅斑馬，超好飆」，引發網友抨擊，紛紛留言「無奈，不滾去封閉道路玩，其實沒人擔心你自己撞死自己，只怕被你撞死牽連而已」、「等大牌在監理站住半年，你就知道國道時速100是多麼的愜意」、「不要出來危害人間」、「白爛」。

▲深夜國道飆車，時速飆破400公里影片曝光。（圖／爆料公社公開版）

在其他論壇中，則有網友質疑這段影片的時速是「快樂錶」出來的，認為在台灣的高速公路應該無法開這麼快，在沒封路的情況下，沒幾台車可以上400公里。而快樂錶的定義是，儀表顯示的速度會比真實車速更快。

但經比對過後，該名女網友PO出的影片片段，疑似與YouTube頻道「阿北的機器世界」2023年4月底PO出的「你知道R35插錶後會發生什麼事嗎!? TOP SPEED 402km/h「1000hp以上馬力的R35 GT-R是在改什麼東西!? 下篇」片段相同。

透過YouTube影片可發現，該車為Nissan「東瀛戰神」的GT-R R35車款，經改車過後，最高速可達時速402公里，相當驚人。