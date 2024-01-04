台北第5選區立委政見一次看！麻將除罪化、發4年10萬新冠補助都出現

記者蘇晟彥／綜合報導

2024選舉進入倒數階段，近日選舉公報陸續寄出，網路上亦有電子版本可以查訊，本次台北市第5選區（北5區）立委選舉共有10位候選人參選，除了民眾熟知的國民黨鍾小平、民進黨吳沛憶及無黨籍的于美人「三腳督」外，還有7位戴著不同政見參選的候選人，《ETtoday新聞雲》整理北5區所有候選人政見一次看。

號次／姓名／推薦之政黨

1號／鍾小平／中國國民黨

政見：

一、0到6歲國家養，增加公托公幼及幼兒補助。

二、只租不賣的公宅政策修改為以出售為主，完成住者有其屋。

三、修改都更條例放寬容積，室內至少1坪換1坪。

四、萬大捷運站區沿線街景商機再造。

五、加強長照增加關懷長青據點，降低中低收入戶補助門檻。

六、街友、流鶯是艋舺環境最大的隱憂，小平一定訂定政策全力整頓。

▼國民黨議員鍾小平。（圖／翻攝自鍾小平臉書）



號次／姓名／推薦之政黨

2號／陳燕玉／無

政見：

1. 揭開犯罪司法官的犯罪行為。

2. 健康的社會，必須 「應有」 健康的司法官行為。

號次／姓名／推薦之政黨

3號／許敬民／合一行動聯盟

政見：

一、當選必提案且力促立法院通過：由國庫發給 「新冠防疫賑」，重災區國民每人每年10萬元且續發四年；所歸屬災區以2021年端午節午時為依，含母体內之孕嬰有於茲後合法流產或誕生出者。

1. 萬華區及中正1區之幸福、東門、南福、愛國、廈安、忠勤6里〔由於：萬華活動史，諾富特案事情，在大療所旁遭波及嚴重；本疫災情嚴重度並不亞於「921集集大地震」〕賑給10萬元：為全國最高金額之指標 「範域」。2. 上述6里之外的中正1區：賑給9.5萬元，為最高金額遞減之 「對照組」。3. 倘外區市縣欲跟進，需有司評嚴重等第，金額遞減。

二、我支持同性平權，但反其「過度」、矯往過正、友善過頭如「去杯緣、吃杯頂」的彩虹「人升」活動，譴責風動草偃的公職們行為以女女戀在眾人前如麻花狀擁吻；請問選民：男男肛交與女女磨咬是否宜公然如狗性交於街？我力主至少以 「婚姻定義分類、各適法規」 修法今同性結婚這 「不週全」 法。

三、私娼倍增，廢公娼 「功效」 令人置疑。克難圖存可憫，貨腰養家犧牲；孝悌行有餘力，可以學「政」。為娼或自弱冠為淫媒者，我只一小建議：「忘八幹盡，莫還名片要印－國校公民與道德老師」。

四、餘：請詳見有我簽名之文宣物，謹誥－同效同責。

號次／姓名／推薦之政黨

4號／林志成／無

政見：

1.捍衛合理的法案，對抗不合理的法案全力為民服務，為中正區萬華區爭取福利及被抹黑新冠疫情萬華區是破口，陷害萬華人揹負萬古臭名。

▼前健美選手林志成。（資料照／ETtoday）



號次／姓名／推薦之政黨

5號／于美人／無

政見：

1.做好基本功，《都更》行得通

全面檢討都市計畫法,界定都更艱困地區。

推動城區都市計畫先行,更新基礎建設與公共設施。

2.詐騙太猖獗，《反》不能等

投資詐騙、解除分期付款、假網拍為台灣民怨之首惡。首惡必除之。

監督政府相關詐部會不打假球,協中央與地方政府整合反資源。

3.夕陽無限好，《銀髮》樂逍遙

建立銀髮族友善就業環境、促進再就業,提台灣整體勞動力。

立法監督長照保險制度與長照產業鏈,讓銀髮族老有尊嚴、病而無憂。

4.善待新住民，《移工》變移民

立法成立新住民專責部會,善待人數早已破百萬、目前仍弱勢的台灣新住民。

立法放寬移民規定、納移工入籍、推動「移工移」方案。

5.育兒有靠山，《幼教》義務化

幼兒教育義務化,國民義務教育向下延伸三年。

強化多元托幼產業,建構完善法制與強韌財源。

6.中央來負責，《無家者》入法

修正社會救助法,針對無家者制定專章。

明定中央政府主管機關,列資源與人力投入無家者扶助工作。

7.台電不能倒，《能源》要確保

台電負債逼近資產,台電若倒,台灣受不了!全面檢討失衡的能源政策。

理性討論能源佔比、追查能源產業尋租蟑螂,爭取淨零碳排的繁榮未來。

8.台灣是寶島，《觀光》拼一兆

結合產官學,推動全新觀光戰略,讓台灣觀光業產值朝一年一兆新台幣邁進。

加強台灣觀光特色行銷、以「高CPX深內涵策略提高國際旅客來台意願。

▼資深媒體人于美人。（圖／記者周宸亘攝）



號次／姓名／推薦之政黨

6號／蘇諍／經濟黨

政見：

一 . 60歲以上獨居且無直系血親者，政府按月補助3000元。

二 . 台灣本島設立觀光賭場，限外國人進入，促進台灣經濟。

三 . 台灣性交易專區合法化，發展當地觀光產業。

四 . 公立殯儀設施全面免費。

五 . 六都設置房客保障委員會，北市優先設立。

六 . 六都設置醫院病患人權保障委員會，北市優先設立。

▼蘇諍 。（圖／翻攝自蘇諍 Facebook）



號次／姓名／推薦之政黨

7號／吳沛憶／民主進步黨

政見：

1.《最低工資法》立法,基本工資持續調高

2.《交通基本法》立法,提升交通安全

3.《社會救助法》修正,降低弱勢補助門檻

4.《人工生殖法》修正,保障女性生育權

▼台北市議員吳沛憶（左）。（圖／記者周宸亘攝）





號次／姓名／推薦之政黨

8號／孫智麗／無

政見：

個人長期重視產業創新與經濟成長、糧食生產與食品安全、環境保護與智慧財產等議題。如有機會進入立法院將以經濟及財政委員會為主，關注政府加入國際區域經貿組織之時程與進度，質詢行政院及各部會施政報告、監督各級政府預算執行與獨立機關是否濫權、落實政策效益評估，支持有關經濟發展、民生福祉、環境永續之包容性成長法案！

▼孫智麗。（圖／翻攝自孫智麗Facebook）







號次／姓名／推薦之政黨

9號／張華特／台灣麻將最大黨

政見：

1. 打麻將應除罪化，打麻將不等於賭博，適當的修法或行政措施，將人民的打麻將休閒娛樂基本權利還給人民。

2. 推動體育署，成立麻將體育委員會。協助六都及各縣市體育局成立麻將體育委員會，辦理國內及國際麻將競技邀請賽，行銷臺灣。

3. 建立公益時間銀行，有效管理志工時間，健全反饋機制，提升長照層級，達到全民互助養老的目標。

4. 修法協助警察、消防及海巡工作人員成立工會，維護勞動權益，爭取應有之福利。

5. 為減輕受刑人之家屬舟車勞頓及探望時間之負擔，應建立數位化點餐及購物之 APP 系統，降低民怨。

6. 為有效解決萬華地區的遊民及阻街女郎的陳疴問題，應建立配套措施及必要的修法，再創艋舺昔日繁華景象。

7. 監督政院政策推動。

8. 積極推動民生相關法案，為人民的基本權益把關。



號次／姓名／推薦之政黨

10號／李慧曦／司法改革黨

政見：

1.中正萬華區域政見錢進中正萬華區,如提高商圈的引流政策,吸引國際觀光客、創造在地人就業機會協助中正萬華各裡長(扶弱和都更等)政見的實現與達成:如流程化、資訊化、法制化杜絕官商勾結、保障都更居民的權益,列都更建商為負擔保證人,並訂另附帶責任與附帶條件(如工程延宕違約金)的都市更新條例。解決無執法權卻執行違規而造成民怨的檢舉達人問題。

2.國家、司法、行政與福利等政見:以國家利益至上、誠信治國、法治平權、福利國家為目標制訂法案。推動司法、行政、立法)三權分立,強化監督、調查與徹底追索行政不法的真相功能。流程化、科技化、資訊化、透明化並減少力操作與干预的一般行政、法院訴訟審理、裁判書、卷宗管理與文書送達，和公文管理每一步驟需列明經手人姓名)對人民冤錯假案賠償的專案立法因公務員、法官、檢察官造假不實登載的裁判和公文書而產生的冤錯假案。下架違法大法官撤銷與其違法裁判和解釋(如釋字第748號解釋同婚)的專案立法。裁判書被廢棄的法官和大法官,均應受刑事懲戒或民事賠償,並不得轉任律師。追究製作為了抽稅、更改戶政資料等違憲結論漢視法律意義的行政函示與公文的公務員之民、刑責任。追查公務員不實登載與不當發言、並增加主管對管理下屬疏失或違法的連坐責任。催生特偵組、除司法惡官。制定吹哨者保護法案。法院主案號從頭到尾只有一個。修改裁判或抗告收費,杜絕惡官以裁判圖利。加重裁判圖利罪,並訂立裁判圖利案件損賠標準。因判決圖利者追回其案件俸祿。廢除法官主導起訴的罰則訴訟法條。廢除國賠法第13條、不平等的自訴、上訴三審等強制律師代理、法官被告與避的審理流程明文規定以落實平等權。廢除法官主導訟明定可操作的當事人主導爭點與不爭執事項、當事人請求調查的證據不可不查、與強化當事人的異議權。企業政策:降稅或減稅。修中央政府特種基金管理準以保護人民與勞工荷包的法案,如政府基金操盤手比照公職人員財產申報標準。替醫護監督政府的承諾以解決醫護過勞、工時過長問題與提供合理薪資。生育補助和嬰幼兒的醫療照護補助。