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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

民進黨揭凱旋苑「未依法公安申報」　侯友宜是黑心房東

記者呂晏慈／台北報導

民進黨今（4）舉行記者會踢爆，國民黨總統候選人侯友宜家族的凱旋苑不僅長期收學生高額租金，又昱公司獲取暴利再買地、圈地，且侯家不只貪財，更是「黑心房東」，侯友宜曾宣示「新北市對大樓管理不可能不安檢」，講的義憤填膺，但是自家經營的凱旋苑卻帶頭違法，規避多次公安申報。

民進黨發言人張志豪上午偕同台北市議會黨團總召簡舒培及新北市議員張錦豪、顏蔚慈舉行記者會。

▲▼民進黨發言人張志豪上午偕同台北市議會黨團總召簡舒培及新北市議員張錦豪、顏蔚慈舉行記者會。（圖／民進黨提供）

▲民進黨舉行記者會質疑侯友宜是「黑心房東」。（圖／民進黨提供）

張志豪表示，2011年又昱公司簽約將大群館出租給文化大學作為學生宿舍，至2017年做最後一次的公安申報，同年11月新北市中和大火釀重大傷亡，時任新北副市長的侯友宜宣示將加強清查隔間套房的清樓專案稱查有不法即嚴懲，更聲稱「請檢察官追究屋主責任」；2018年7月又昱公司跟文化大學解約，侯家凱旋苑自此沒有再做每二年一次的公安申報。

簡舒培表示，根據台北市工務局在1997年使用執照表，顯示凱旋苑最初只有規劃99戶，但現在1至4層每層21戶，第5層15戶，網路上與現場表單都顯示出租103戶，可見有4戶是沒有使用執照的「幽靈套房」？請問當初有沒有申請室內裝修？究竟如何從99間套房增加為103間？侯友宜應該說明清楚。

此外，簡舒培揭露，侯友宜從新北市副市長到市長，應該清楚知道公安的重要性，但依據台北巿府資料顯示，凱旋苑「消安」有申報，但侯友宜家族所持有的99塊門牌，不僅規避逃房屋稅，還規避「公安」申報。

簡舒培表示，當初大群館（現在的凱旋苑）在使用分區為住二特（第二種住宅區），被時任台北市政府都發局長林洲民認定表示，文化大學租用的校外宿舍「大群館」作寄宿住宅使用確認違規，甚至強調從來沒有說「可以做宿舍」，因此該建物確實屬集合住宅，建管處在2012年前往檢查時發現是學生使用，就要求提高公安規格，才導致後來被踢爆違法後和文大解約，但凱旋苑卻自從2017年後至今一次公安申報也沒有，侯友宜自己嘴說公安，卻自己逃公安。

另依據《建築法》77條第一項規定，房東對於建築物合法使用與其構造和設備安全的維護責任，若未依規，依《建築法》第91條須處以6萬元以上30萬元以下罰鍰，台北市府建管單位有責任依法落實照顧學生的居住安全。簡舒培隔空問侯友宜，凱旋苑是不是在2017年後沒有進行公安申報？室內裝修有沒有進行申請？

簡舒培補充，這次主要討論是建築物公共安全簽證跟申報，申報內裏頭要檢查的幾項事項，第一個，建築物防火避難設施，包含防火區劃、非防火區劃的分間牆、內部裝修材料、避難層出口、避難層以外的樓層出入口、走廊大小、樓梯、屋頂避難平台進出口、緊急進出口。

簡舒培說明，第二是相關設備的安全，升降、避雷、緊急供電、特殊供電、燃氣設備、這些對一個旅居在外的學生相當重要，房間內出入口大小，有沒有被堵住，緊急意外發生時，有沒有足夠逃生和走道空間疏散，然而這些公安檢查和申報，都是每一年房東自己要花費一筆額外費用，請專業技師進行申報，但侯友宜凱旋苑並未申報和檢查，強烈質疑侯友宜為了省小錢，不願意依法申報，簡直就是黑心房東。

張錦豪表示，凱旋苑自2017年至今，竟然「皆無公安申報紀錄」，離譜至極，每天約有近200名學生進出，侯家收取高額租金，卻罔顧學生安全，根本是「黑心房東」，根據學生提供的照片及影片佐證，凱旋苑可能存在多項違反公安的缺失，包括：「走道堆積儲物櫃影響逃生」；「宿舍走道寬度不足」，如H1類應該要有160公分，但依磁磚量測僅150公分；「樓梯寬度不足」，應要有120公分，看似只有90公分；房間僅煙霧偵測器，「無消防灑水系統」；「房門無耐燃防火門窗」，甚至學生反應隔音效果不好，隔間牆是否為耐燃防火有待確認；「投幣式洗衣機無營業登記」。

顏蔚慈最後補充，侯友宜曾宣示新北市公安小組至少每2周會開會處理公安問題，甚至說「不可能拖這麼久不做安檢」，嚴格要求落實執行，避免公安死角，然而對照侯家的凱旋苑，卻規避公安申報，罔顧學生安危，顯得格外諷刺，侯友宜對此應該出面道歉。

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