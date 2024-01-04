羽田機場2機相撞！網紅機長「曝飛航公告」爆料：跑道阻止燈壞了

▲羽田機場的「Stop Bar Light（防止誤入跑道燈）」正在維修。（圖／翻攝自YT型男機長瘋狂詹姆士）



記者施怡妏／綜合報導

日本航空JAL516航班2日降落於羽田機場，與海上保安廳的定翼機MA722相撞，導致定翼機上5人死亡，而日航班機379人則全數平安逃生。知名YouTuber型男機長瘋狂詹姆士（粉絲稱大佬）在直播中透露，跑道上會有「Stop Bar Light（防止誤入跑道燈）」，但羽田機場的燈正在維修。

型男機長瘋狂詹姆士透露，羽田機場是他的主場，以前幾乎天天飛，飛了5年，「出事的34R跑道旁的機坪，平常就是我Skymark（天馬航空）上下班停機的地方啊，這機場我敢說全台灣沒有任何機師比我熟，全台灣沒有人任何機師在羽田機場34號右跑道的落地次數比我多的」。

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接著他提到，世界民航組織為了防止「跑道異物入侵」，影響飛安，強制在進入跑道的等待線裝「Stop Bar Light（防止誤入跑道燈）」，如果亮燈是不可以進入跑道，如果塔台核准起飛，燈就會熄滅。

詹姆士坦言，當飛行員沒這麼容易，每次上班都要提前1小時到，看天氣以及「飛航公告」，每個機場都有各自的飛航公告，像羽田機場的飛航公告就有10幾頁，他翻開羽田機場的公告，其中一項寫道「Stop Bar Light不工作」，正在維修中，從去年的12月27日到今年2月21日。

▲燈亮時不可進入跑道。（圖／翻攝自YT型男機長瘋狂詹姆士）



型男機長瘋狂詹姆士表示，即使日本海上保安廳飛機聽錯塔台指示，但飛行員看到「Stop Bar Light」紅燈亮著，至少要詢問一下塔台，不會直接摸黑進入跑道；而以上這些事情，詹姆士強調，沒有任何一家媒體報導，連日媒也沒有報導，不過兩邊的機長都表示得到塔台許可進入，「一定有一個人聽錯」。

根據日本國土交通省公布的通聯記錄，塔台允許日航客機降落，並要求海保機停留在跑道旁待命，等待下一步指令，並未允許海保機進入塔台，然而海保機長卻在獲救後，聲稱自己接獲塔台允許進入跑道的指令；通聯記錄證實，海保機機長未遵守塔台指令，擅自闖入跑道，才會發生此次事故。