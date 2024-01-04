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社會 社會焦點 保障人權

3個月前酒駕被罰9萬還扣車　高雄男買新車「同條路又犯」這次更慘

▲▼3個月前酒駕才罰9萬被扣車，高雄男牽新車又再犯...這次更慘了。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲莊男3個月前才因酒駕遭罰9萬並扣車，沒想到買新車後又再犯。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

高雄市一名50歲莊姓男子1日在鼓山區中華一路騎機車要返家，途中因行車搖晃遭到警方攔查，員警盤查時發現，莊男去年9月才因酒駕被扣車、卸牌，並重罰9萬，沒想到這次買了新車後又二度酒駕上路，還在同一路段、時段被同一名員警攔查，依舊沒學乖。

經了解，莊男在去年9月中旬於中華一路段，才因酒駕遭龍華所警網查獲，所用機車遭查扣、卸牌，並重罰9萬。然而莊男依然沒記取教訓，牽了新車後還是酒駕上路，因行車搖晃又遭巡邏員警攔查。

▲▼3個月前酒駕才罰9萬被扣車，高雄男牽新車又再犯...這次更慘了。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲警方進一步對莊男施以酒精濃度檢測，最終酒測值達每公升0.23毫克。（圖／記者賴文萱翻攝）

員警看著莊男名字與樣貌深感熟悉，突然想起莊男前次酒駕竟然就是在同一時段、路段被自己所攔查，沒想到三個月後又在同一時段、同一地點二度被抓。

起初莊男還否認有飲酒駕車，但經酒精檢測棒初步檢測後，發現有酒精反應，進一步施以酒精濃度檢測，最終酒測值達每公升0.23毫克。

上次酒駕的車輛才剛遭保管卸牌，莊男這次買了新車依舊沒學乖，最後坦承自己有喝提神藥酒騎車上路，讓員警十分無奈。這次莊男兩度酒駕，除了將加重罰鍰，依112年6月30日交通新制規定，所駕駛的機車也遭員警當場卸牌吊扣。

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