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社會 社會焦點 保障人權

想吃爌肉飯！彰化男凌晨酒駕「撞倒路燈衝騎樓」　肇事畫面曝光

記者唐詠絮／彰化報導

1名38歲蕭姓駕駛，在家中喝酒，凌晨4點多肚子餓想吃爌肉飯，開車出門，行經彰化員林市萬年路3段時，突然失控撞倒路燈再衝入一旁的店面，輪胎車頭毀損，離奇的是消防救護人員到時，人卻搞失蹤，過了約10分鐘，出現時帶著爸爸回到現場，所幸僅只有輕微擦挫傷，經酒測值高達0.76，依公共危險罪送辦。

▲彰化縣員林市酒駕撞斷路燈。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲▼彰化縣員林市酒駕撞斷路燈後，衝進路旁騎樓。（圖／記者唐詠絮翻攝，以下同）

據員林警方初步調查，蕭姓駕駛於1月2日凌晨4時6分許，沿萬年路往東行駛，因不勝酒力，自撞路燈並撞進路旁店面，消防局獲報，立即調派員林消防分隊前往緊急救護，但救護人員在車內未發現駕駛，與員警於附近搜尋約十分鐘後，駕駛才在父親的陪同下回到案發現場。

駕駛臉部、手腳遭玻璃割傷，意識清楚輕傷，被送往員基醫院治療，警方偵訊後依公共危險移送地檢署偵辦。

▲彰化縣員林市酒駕撞斷路燈。（圖／記者唐詠絮翻攝）

據悉，蕭男飲酒後想吃爌肉飯，開車出門，未料卻因不勝酒力自撞，監視器影像可以看到駕駛失控衝入店家，所幸當時氣囊爆開，僅只有輕傷，交通分隊長洪文烽表示，依據道路交通管理處罰條例，酒後駕車可處3萬元以上12萬元以下罰緩，並吊扣駕照1年至2年，同時吊扣車牌2年，呼籲用路人千萬別抱持僥倖心態而酒後駕車，以避免危害到其他用路人之生命及自身安全。

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