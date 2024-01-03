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社會 社會焦點 保障人權

新北男酒駕撞路邊車躲超商　酒測0.51辯「在超商喝的」

記者陳以昇／新北報導

新北市三峽區一名男子徹夜喝酒，不管酒駕危險仍開車上路，在距離家5公里處，擦撞停在路邊的小客車，遭撞車輛左邊鈑金嚴重凹陷，事故發生後，男子竟逕自離開現場，躲到附近超商，警方獲報趕抵在超商找到他，他不但滿身酒味更不認酒駕，還拿了瓶啤酒結帳，辯稱坐副駕睡著，醒來口渴買酒喝，警方不予採信，經酒測值達0.51mg/L，依公共危險及毀損罪送辦。

▲▼張男酒駕撞路旁小客車，肇事後下車逃逸，被害車輛左後車燈毀損，車體鈑金嚴重凹陷 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲監視器拍下張男酒駕撞路旁小客車。（圖／記者陳以昇翻攝）

據悉，上個月（12月）30日凌晨6時許，45歲張姓男子前一晚與朋友徹夜喝酒到天明，但他不管酒駕危險又觸法，挺而走險開車要返家，在行經三峽區溪東路，離家約5公里處，不慎撞上路邊一部小客車，遭撞車輛左後車燈破損，車體鈑金嚴重凹陷，從車尾到車頭還刮出多道傷痕，張男肇事後，偷偷走下車搖晃地離開現場。

▼張男肇事後下車逃逸 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼張男酒駕撞路旁小客車，肇事後下車逃逸，被害車輛左後車燈毀損，車體鈑金嚴重凹陷 。（圖／記者陳以昇翻攝）

由於當時撞擊聲驚動了旁邊早起民眾，外出查看後目擊張男整個肇事逃逸過程，立即報警；警方獲報趕抵，根據民眾指認，循線在附近超商找到滿身酒味的張男，面對員警詢問，他辯稱原本坐在副駕睡覺，醒來就在超商，口渴想買啤酒喝，隨即走到冰箱拿了一瓶啤酒打算結帳飲用，遭員警制止。

張男經酒測數值高達0.51mg/L，已經違法超標，他還醉語辯酒測沒過是剛剛在超商喝的酒，但警方調出監視器清楚拍下他肇事後離開駕駛座，邊走邊打電話走向超商，讓他啞口無言，訊後依公共危險及毀損罪移送偵辦。

▲▼被害車輛左後車燈毀損，車體鈑金嚴重凹陷 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼張男酒駕撞路旁小客車，肇事後下車逃逸，被害車輛左後車燈毀損，車體鈑金嚴重凹陷 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼張男酒駕撞路旁小客車，肇事後下車逃逸，被害車輛左後車燈毀損，車體鈑金嚴重凹陷 。（圖／記者陳以昇翻攝）

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。

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