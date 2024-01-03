騎士遭攔查「無照+酒駕」　他無奈：12小時前吃燒酒雞、薑母鴨

記者邱中岳／台北報導

北市警中正二分局廈門街派出所警員，2023年聖誕節當天上午執行路檢勤務，在停等紅綠燈時攔查騎士，發現該名騎士沒有駕照，立刻要求其下車準備開單，但又聞到其身上有濃厚酒味，立刻實施酒測，酒測值為0.3；騎士表示，平安夜當天喝了薑母鴨、燒酒雞等摻有酒精的食補，沒想到隔12個小時竟然還有酒味。

去年12月25日上午7時許，廈門街派出所警員李季霖在北市羅斯福路二段、和平西路口執行路檢勤務，發現1名40歲的游姓騎士精神恍惚，立刻要求其停到路邊進行攔查，發現游男駕照遭到註銷，正準備製單舉發，言談中卻發現游散發出些許酒味。

▲平安夜下午喝燒酒雞配啤酒進補，游姓騎士隔12小時騎車上班，酒測仍超標。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方立刻要求游男配合接受檢查，測得其酒測值為0.3，游男不可思議表示，24日平安夜當天下午2時許，因為天氣寒冷所以與朋友喝了燒酒雞、薑母鴨等摻有米酒調味的食補，並配上啤酒，但在晚上6時許就結束，不再飲酒，沒想到超過12小時還是酒測值超標。

▲游姓騎士無照駕駛被攔查，結果酒測值達0.3超標。（圖／記者邱中岳翻攝）

游男雖然無奈，也只能配合警方返回派出所，訊後除了被開單告發無照駕駛，依照《道路交通管理處罰條例》第21條第1項第1款規定，可處新台幣6千元以上2.4萬元以下罰鍰，並當場禁止駕駛，且還因酒駕被依照公共危險罪嫌移送地檢署偵辦。

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