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澎湖立委三搶一　藍綠交鋒、仁醫遺孀也參選

▲澎湖縣三位立委候選人。（圖／翻攝候選人臉書）

▲澎湖立委三搶一，左起楊曜、吳政杰、陳慧娟。（圖／翻攝候選人臉書）

記者蔡紹堅／綜合報導

大選不到兩周就要舉行，澎湖立委選戰今年呈現「三搶一」的局面，有尋求連任的民進黨籍現任立委楊曜，國民黨籍的現任縣議員吳政杰，以及無黨籍的陳慧娟。

民進黨籍的楊曜是澎湖西嶼鄉人，2006年至2012年擔任澎湖縣議員，2012年開始擔任澎湖縣立委，已連續當選3屆立委，是選舉經驗豐富的老將。原本2022年民進黨有意徵召楊曜出戰縣長選舉，但最終他以身體狀況為由婉拒。

楊曜此次參選，提出「三個5億再持續」的政見，訴求醫療再進步、海洋要永續、觀光拚升級。同時，他也強調，將要求海洋委員會加大力道驅離中國的越界漁船，並對澎湖周遭的海域生態環境進行生態監測。

▼楊曜。（圖／翻攝楊曜臉書）

▲▼民進黨籍澎湖縣立委楊曜。（圖／翻攝楊曜臉書）

國民黨籍的吳政杰出生於澎湖縣湖西鄉，擁有休閒管理碩士學位，澎科大兼任講師，也當選過兩屆湖西鄉的鄉長，目前是現任的縣議員。吳政杰是首次挑戰立委選舉，主張「翻轉澎湖 台灣更好」換人做做看。

吳政杰此次參選提出的政見是「澎湖新願景，5A新城市」，十大主張包含打造海洋創新城市、強化在地醫療機制、推動城鄉嶄新風貌、爭取中央財政預算、維護離島公平權益、協助農漁工商困境等。

▼吳政杰。（圖／翻攝吳政杰臉書）

▲▼國民黨籍澎湖立委候選人吳政杰。（圖／翻攝吳政杰臉書）

無黨籍的陳慧娟是澎湖「仁醫」侯武忠的遺孀，她的丈夫當年在澎湖醫療船停駛後，自費買船行醫，後來獲得了醫療奉獻獎。陳慧娟則擔任了將近30年的教師，也長期關心澎湖的醫療，擔任過澎湖縣關心健康發展協會理事長。

陳慧娟本次提出的政見是打造澎湖長壽島，爭取建設醫學中心，以及改善交通、數位城市、顧老扶幼、漁農工商、兩岸和平、國際直航等。

▼陳慧娟。（圖／翻攝陳慧娟臉書）

▲▼無黨籍澎湖縣立委候選人陳慧娟。（圖／翻攝陳慧娟臉書）

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