石川縣遭強震！去過台人不捨「很舒服的地方」：像台灣2地

▲去過石川的台人讚玩起來很舒服。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

日本石川縣能登地區1日發生規模7.6地震，相關話題在各社群平台引發熱論。就有網友表示，他對日本沒有很熟，只知道幾個大都市，像是東京、名古屋、大阪等等，好奇石川縣在日本是什麼樣的存在，有什麼特別出名的物產。有去過的網友則紛紛留言，大讚該地步調緩慢、物價便宜，很像台灣的花東地區。

該位網友在PTT的Gossiping板問卦，「石川縣在日本是甚麼樣的存在？」文中表示，「小魯對日本其實沒有很熟，也只知道幾個大都市如東京、名古屋、大阪等地」，查地理位置時發現，石川縣位在名古屋上面、東京的左邊，「石川縣在日本是什麼樣的存在啊？有什麼特別出名的物產嗎？」

貼文引發熱論，「海鮮有夠讚，飯店又便宜」、「長腳蟹好好吃」、「加賀屋就在能登半島啊，很美！」其中，許多人紛紛點名金澤市，「有去過金澤」、「我超愛金澤耶，之前去那裡玩感覺非常的舒服」、「金澤兼六園漂亮」、「金澤超棒+1」。

有網友則讚金澤海鮮超棒，且因脫離大都市，物價房價相當低，「下面有鯖市、鯖道，就是以前補到鯖魚會直送京都的漁路漁城，鯖魚超好吃，然後上面的富山灣是日本捕撈蝦的大漁場，西岸特色蝦類一定要吃。」還有人好奇，「應該問等於台灣哪裡？」話題引發討論，「類似台灣東部」、「花蓮台東」、「宜蘭，或是西部彰化雲林沿海鄉鎮」、「就類似台灣東部，比北海道不出名。」