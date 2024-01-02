女同事連假出國玩！他不解「玩3天浪費機票錢」　過來人反推爆

▲女同事出國玩三天，原PO認為不划算。（圖／記者彭懷玉攝）



記者陳怡靜／綜合報導

剛過完三天元旦連假，不少人早就安排好出國跨年，也有人因為天數短，選擇國內旅遊。一名網友表示，女同事周六飛出國，一早人還是出現在辦公室，讓他相當震驚，「有人三天出國的嗎？也太浪費機票錢了吧！」貼文曝光後，網友們紛紛直言，相當常見。

原PO在PTT八卦板表示，這次的元旦連假只有三天，女同事周六飛出國，今天一早還是有進辦公室，讓他難以置信，「哪招啊？也太強了吧！有人三天出國的嗎？也太浪費機票錢了吧！」

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文章一出，隨即引發熱議，「都可以三天開車衝花東了，搭機往返日本怎了」、「沖繩就在隔壁而已」、「窮就不要發文了，飛日本3小時內而已，都比你開車去花東還快」、「日旅版有不少單攻的，來回才幾個小時而已」、「不然要盤子國旅？」「三天夠玩了，還有週休二日出國的」。

不少網友也分享出國快閃的經驗，「還好吧！疫情前廉價航空便宜機票一堆，不是很多人星期五晚上飛，日或一凌晨回，甚至當天來會去買米吃拉麵的」、「滿多人會安排這種快閃行哦！而且能拿到的票價俗到讓人覺得不飛就是浪費」、「疫情前就有同事搭廉航紅眼去看演唱會，隔天一早又搭紅眼回來上班，超猛」、「我都當天來回香港或東京開會」。

不過也有人認為，出國只玩三天確實不划算，「3天實際只能玩2天，一天都在機場排隊，真的蠻蠢的，不過開心就好了」、「講飛機時間短的，是不用先到機場排隊？」「你去機場的時間跟候機時間都算的話，很花時間」。