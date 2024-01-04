發票中1000萬！　大學緊急公布「得主特徵」：快去領

▲發票中千萬明天截止領取，陽明交大急發幸運兒特徵尋人。（圖／記者周姈姈攝）

記者邱晟軒／綜合報導

112年7、8月統一發票最後兌獎時間於明（5）日截止，目前尚有7張千萬發票未領獎。根據財政部公布中獎發票明細，有幸運兒在陽明交通大學第2餐廳7-11超商，僅消費26元購買飲品，就中了千萬特別獎，陽明交大緊急發布尋人啟事，並公布幸運兒特徵，提醒幸運兒快去領獎。

陽明交通大學臉書今天緊急發布尋人啟事，「交大二餐小七中發票的幸運兒，你還沒領取1000萬！1/5就過期了！」並且公開得獎幸運兒的特徵為「瘦高」，於8月23日晚上7、8點，在交大2餐小7熱狗旁的自助結帳機使用一卡通，購買26元的可爾必思。

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7張未領「1000萬發票」明細：

1.五棧小館：食品金額700元（台北市內湖區文湖街81巷6號）

2.SKODA：工資630元（桃園市桃園區中山路507巷46號）

3.7-11：飲品等金額89元（新北市三重區大同北路63號）

4.7-11：飲品金額26元（新竹市東區大學路1001號）

5.新井茶：飲品金額55元（台中市西屯區黎明路3段26號）

6.7-11：菸品金額100元（台中市烏日區中山路3段1007號）

7.全家：菸品金額100元（苗栗縣苗栗市中山路986-4號）