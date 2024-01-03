新北翁誤信農地投資蓋房…要匯70萬給陌生男　警及時攔阻

▲五股一名老翁遭詐騙70萬，所幸警方及時攔阻 。（圖／記者戴上容翻攝）

記者戴上容／新北報導

新北市五股一名81歲林姓老翁在農地耕種時，有名陌生男子上前攀談，老翁告知有塊農地仍荒置，這名男子說可以協助農地變更、興建房舍，林姓老翁信以為真，本月2日12時便趕緊到銀行匯款70萬元。銀行行員及警察聞訊後大力阻止，揭穿詐騙集團的陰謀，保住林姓老翁的財產。

據了解，林姓老翁在他的八里農地進行耕種時，有名陌生男子突然上前攀談，雙方互相聊著農地耕種與財產問題，老翁向陌生男子吐露，他在八里文昌路還有塊農地，但無人耕種目前已荒置。陌生男子聽了後大呼可惜，表示他可以協助老翁進行農地變更，之後便可以興建房舍，雙方留下電話保持聯繫，這名陌生男子這些日子以來，不斷跟林姓老翁保持通訊，獲取老翁的信任。

本月2日，這名陌生男子要求老翁，提供70萬元訂金供其作業，林姓老翁便到銀行要解除70萬元定存提領現金，行員詢問時，林姓老翁答不出話，經員警與家屬查證，發現林姓老翁根本沒有這名陌生男子聯繫資訊，確信老翁有遭人詐騙情形。

蘆洲警分局表示，經統計發現，65歲以上長者受詐騙人數逐年增加，常見有假親友借錢周轉、假檢警監管帳戶、高利潤報酬投資等手法，誘騙長者畢生積蓄，若家中有長者長時間「講電話」，應主動關心避免遭受詐騙情形。

蘆洲警分局呼籲，「一聽二掛三查證」，多一分小心，少一分被害，反詐騙大家一起來，撥打165反詐騙專線或是110報警電話求證，也可以透過警政署165全民防騙網進行通報或是查看高風險賣場、闢謠專區。