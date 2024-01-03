男子在群組罵物業一串髒話！稱遭數人「上門掌嘴」　警方介入調查

▲男子稱物業人員及保全上門掌嘴。（圖／翻攝自澎湃新聞）

記者廖翊慈／綜合報導

陝西一名馬先生昨（2）日表示，日前因愛車遭刮傷找不到兇手，故對社區物業心生不滿，並在群組內大罵物業公司。怎料，他稱物業人員及保全約莫4、5人「登門拜訪」連續抽了他幾巴掌，目前仍在醫院治療。警方表示，日後待馬先生康復，將會讓雙方至警局做筆錄。

據《澎湃新聞》報導，2023年1月下旬，馬先生的車在社區地下停車場停放時，被人劃了一道車痕。他向物業反映，想透過監視器尋找肇事者，卻因死角無法找到線索。物業人員建議他直接報警處理。

▲馬先生稱，遭到對方打到嘴角出血。（圖／翻攝自澎湃新聞）

馬先生表示，去（2023）年12月31日早上6時左右，他回到社區時，發現機車亂停，佔了不少車位，導致他無法停車，「我只好自己挪走車位上的摩托車、電動車，然後將車停了進去。」

他回到家後，又想起車子被刮傷找不到兇手一事，此兩件事讓他對物業公司心生不滿，於是在百人的社區群組內大罵，「今年給你交xx的物業費，車停在車位被劃了，xx監控，模糊得跟xxx一樣，查也查不到人。電動車、摩托車沒有固定的停車場地？直接想怎麼停就怎麼停，xxx又憑啥要求小車給你規範停車，xxx物業畫的小車停車位，是幹嘛的，是起啥作用的？你規範不了停車的位置，你畫那車位是給xx看呢？」

當日早上隔沒幾小時，物業人員及保全就上門找馬先生，問他在群組裡罵誰，隨後雙方發生爭執。馬先生表示，「我說我又沒指名道姓地罵，對方有人的巴掌就打了過來。」他全程沒有還手，其間他父親一直在勸架。

一名物業人員向馬先生表示，「有什麼話好好說，你一大早在群組裡罵罵咧咧，你有什麼事給物業打電話。我們該挪車就挪車，該服務就服務，你不能在幾百人的群組裡罵人！」其中一名保全要求馬先生在群組裡向他們道歉，但他不肯。

馬先生哭著說道，「對方一進來就直接一巴掌抽上來，大概打了我七、八掌。」他被家人送到醫院就診，診斷結果為「急性外傷後頭痛」，建議住院治療。

報導指出，目前涉事的工作人員已遭停職，警方接獲報案後，立即到現場了解狀況，目前正調查處理中。