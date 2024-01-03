　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

男子在群組罵物業一串髒話！稱遭數人「上門掌嘴」　警方介入調查

▲男子稱物業人員及保全上門掌嘴。（圖／翻攝自澎湃新聞）

▲男子稱物業人員及保全上門掌嘴。（圖／翻攝自澎湃新聞）

記者廖翊慈／綜合報導

陝西一名馬先生昨（2）日表示，日前因愛車遭刮傷找不到兇手，故對社區物業心生不滿，並在群組內大罵物業公司。怎料，他稱物業人員及保全約莫4、5人「登門拜訪」連續抽了他幾巴掌，目前仍在醫院治療。警方表示，日後待馬先生康復，將會讓雙方至警局做筆錄。

據《澎湃新聞》報導，2023年1月下旬，馬先生的車在社區地下停車場停放時，被人劃了一道車痕。他向物業反映，想透過監視器尋找肇事者，卻因死角無法找到線索。物業人員建議他直接報警處理。

▲馬先生稱，遭到對方打到嘴角出血。（圖／翻攝自澎湃新聞）

▲馬先生稱，遭到對方打到嘴角出血。（圖／翻攝自澎湃新聞）

馬先生表示，去（2023）年12月31日早上6時左右，他回到社區時，發現機車亂停，佔了不少車位，導致他無法停車，「我只好自己挪走車位上的摩托車、電動車，然後將車停了進去。」

他回到家後，又想起車子被刮傷找不到兇手一事，此兩件事讓他對物業公司心生不滿，於是在百人的社區群組內大罵，「今年給你交xx的物業費，車停在車位被劃了，xx監控，模糊得跟xxx一樣，查也查不到人。電動車、摩托車沒有固定的停車場地？直接想怎麼停就怎麼停，xxx又憑啥要求小車給你規範停車，xxx物業畫的小車停車位，是幹嘛的，是起啥作用的？你規範不了停車的位置，你畫那車位是給xx看呢？」

當日早上隔沒幾小時，物業人員及保全就上門找馬先生，問他在群組裡罵誰，隨後雙方發生爭執。馬先生表示，「我說我又沒指名道姓地罵，對方有人的巴掌就打了過來。」他全程沒有還手，其間他父親一直在勸架。

一名物業人員向馬先生表示，「有什麼話好好說，你一大早在群組裡罵罵咧咧，你有什麼事給物業打電話。我們該挪車就挪車，該服務就服務，你不能在幾百人的群組裡罵人！」其中一名保全要求馬先生在群組裡向他們道歉，但他不肯。

馬先生哭著說道，「對方一進來就直接一巴掌抽上來，大概打了我七、八掌。」他被家人送到醫院就診，診斷結果為「急性外傷後頭痛」，建議住院治療。

報導指出，目前涉事的工作人員已遭停職，警方接獲報案後，立即到現場了解狀況，目前正調查處理中。

ET快訊
快訊／下班注意！國10仁武交流道3車追撞　西向出口緊急封閉
快訊／通聯記錄公布！　證實海保機長「闖入跑道」違反指令
男大生撿屍泥醉正妹！　她醒來見全裸崩潰
國三生遭割頸防「乾哥」家長脫產　犯保協會願助家屬聲請假扣押
快訊／7張千萬發票沒人領　發錢倒數13小時
日本「魚町銀天街」大規模燃燒！　7.4萬人緊盯即時畫面
快訊／違反運動道德　林秉聖遭懲處開罰
賴佩霞「3聲明」反擊！　爆違反心理師法被開罰
快訊／日本北九州市商店街「大規模起火」！　延燒多棟建築

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

中國法拍房掛牌數上升！　 顯示「無力償還債務」情況增加

影片直擊！女護理師地址寫錯…辱外送員「你就是社會底層」慘了

男子在群組罵物業一串髒話！稱遭數人「上門掌嘴」　警方介入調查

Techinsights：華為鴻蒙將取代iOS　成為中國第二大手機作業系統

羽田機場相撞　陸：機上有14名香港旅客、無中國公民受傷

74歲婦做眼睛手術死亡！「舌頭發綠」疑麻藥過量　醫院僅停業7天

結婚半年拒絕行房！她被逼「退還百萬聘金」…怒揭：責任全在老公

高溫53度到零下52度　中國今年同時刷新最冷、最熱紀錄

男子裝「4個攝影機」打麻將！1年爽贏306萬　涉詐賭遭陸警逮捕

王健林賣不停！上海金山萬達廣場也轉手

爺孫戀林靖恩跨年夜住飯店　砸電視遭趕...坐ATM旁不走

美台離職風情大不同！　祝福歡送VS怕別人知道

張誌家最後揮棒身影曝光　啟蒙教練：最有天分投手

婁峻碩狂奔15秒壓線跑上台！　跨年趕場「超驚險」第一視角曝

《單身即地獄3》官熙宇宙「3女大暈船」　新歡沒能跟他約會「直升機上爆哭」

龐氏騙局5年吸金65億！　住豪宅狂買精品包、名車

電話亭KTV唱一半遭開門　妹子意外與陌生人合唱！

2機擦撞！起火瞬間畫面曝　日本羽田機場4條跑道全關

準備賑災...海保廳飛機被擦撞　5機組人員罹難！機長搶救中

老公依偎妻懷裡撒嬌討摸　見被錄影秒跳起怒喊刪掉

中國法拍房掛牌數上升！　 顯示「無力償還債務」情況增加

影片直擊！女護理師地址寫錯…辱外送員「你就是社會底層」慘了

男子在群組罵物業一串髒話！稱遭數人「上門掌嘴」　警方介入調查

Techinsights：華為鴻蒙將取代iOS　成為中國第二大手機作業系統

羽田機場相撞　陸：機上有14名香港旅客、無中國公民受傷

74歲婦做眼睛手術死亡！「舌頭發綠」疑麻藥過量　醫院僅停業7天

結婚半年拒絕行房！她被逼「退還百萬聘金」…怒揭：責任全在老公

高溫53度到零下52度　中國今年同時刷新最冷、最熱紀錄

男子裝「4個攝影機」打麻將！1年爽贏306萬　涉詐賭遭陸警逮捕

王健林賣不停！上海金山萬達廣場也轉手

貴婦奈奈一家捲10億逃海外　公公欠稅7130萬...檢舉獎金最高103萬

7.6大地震多恐怖？日民宅櫃子、拉門震垮　36秒恐怖劇晃畫面曝光

交往2年突然常吵架　女偷看男友手機發現「AI換臉」深偽她妹裸照

雞蛋糕小顆卻熱量驚人　吃5顆熱量=1碗飯

吳皓昇《榮耀》腦受傷患失語症　大怒兒子女友懷孕竟然病好了

車3個月前通報侵占！今燒成一團廢鐵　她接警「通知領回」超無奈

2024到胡志明必玩體驗！搭雙層巴士看世界最美郵局　歌劇院看馬戲團

被郵務耽誤的保險公司！全國最佳壽險公司出爐　中華郵政奪3獎

快訊／下班注意！國10仁武交流道3車追撞　西向出口緊急封閉

快訊／國土省公布通聯記錄！　證實海保機長「闖入跑道」違反指令

撿便宜看過來！9道菜2千元有找 小資族輕鬆入手金牌廚神年菜

大陸熱門新聞

被威脅弄死全家！少女KTV慘遭當眾性侵

返鄉突精蟲衝腦！他打電話叫小姐「開門竟是老婆」

紡織廠員工名下擁200億！警挖出驚天大案

2023中國十大考古發現（下）

海南主持人：石川強震「是報應來了」慘遭停職

24歲百萬網紅車禍溺亡！身材嬌小打不開車窗

張誌家初步死因　國台辦：排除機械性暴力致死

獨家／台生追憶張誌家「他球速風聲超大！」

福建艦航母最新影像曝光 施工棚拆除！三條電磁彈射軌道露真容

男子花8千買包金飾品！拿去典當獲23萬元

結婚半年拒絕行房！她被逼退還百萬聘金

逛夜市被宰！正妹大戰闆娘影片網歪樓：挺美眉

男子拿錯行李！只穿短袖崩潰：這裡零下20度

公司為裁員搬到秦嶺！員工一離職就回市區

更多熱門

相關新聞

豪宅保全3闖董座夫婦家行竊　賠償金額出爐

豪宅保全3闖董座夫婦家行竊　賠償金額出爐

林姓男子在台北市大安區某豪宅擔任保全期間，利用值勤期間監守自盜，以備用鑰匙多次闖進某科技公司董座夫妻住處，搜刮屋內愛馬仕包、百達翡麗名錶、黃金及鑽石首飾等高價精品。台北地院審理後，依竊盜罪判林男應執行3年確定；民事部分，判林男及保全公司應連帶賠償董座夫婦各239萬、134萬，全案仍可上訴。

返鄉突精蟲衝腦！他打電話叫小姐「開門竟是老婆」

返鄉突精蟲衝腦！他打電話叫小姐「開門竟是老婆」

台南轉運站男子毆打女保全摔手機　雙方互告

台南轉運站男子毆打女保全摔手機　雙方互告

全國保全日表揚大會台中舉行　

全國保全日表揚大會台中舉行　

女子吃貝果咬到「螺絲」！牙齒缺一角

女子吃貝果咬到「螺絲」！牙齒缺一角

關鍵字：

陝西保全物業公司打巴掌

讀者迴響

熱門新聞

2裝潢工失聯！另一半聽手機鈴聲找人　驚見躺掀床內死亡

陸跨年爆假唱「台灣2天后被點名」結果出爐！

王欣儀姊被砍39刀亡「男友是戴立忍」！激動遭軍方軟禁

7-ELEVEn招牌只有「n」是小寫！一堆人問號　官方解答了

「以為要死了」乘客慌張起身！空姐急吼：全都坐下

看準「越混越大尾」！「乾哥」傳被黑幫鎖定挖角

日本7.6強震　新潟市區「噴出石油」當地人傻眼

2機相撞塔台對話曝！巡邏機疑闖跑道

即／清潔婦靠排風機休息突啟動　慘被絞亡

《GE王者之劍R》2月底關服玩家不捨

7縣市低溫特報　探10度以下時段曝

即／日本北九州市商店街「大規模起火」！

日本強震「報應來了？」主播下場慘

即／羽田塔台「未准許」海保機進跑道！

林靖恩頂級摩鐵獨過聖誕　也打破萬元石桌

更多

最夯影音

更多
爺孫戀林靖恩跨年夜住飯店　砸電視遭趕...坐ATM旁不走

爺孫戀林靖恩跨年夜住飯店　砸電視遭趕...坐ATM旁不走
美台離職風情大不同！　祝福歡送VS怕別人知道

美台離職風情大不同！　祝福歡送VS怕別人知道

張誌家最後揮棒身影曝光　啟蒙教練：最有天分投手

張誌家最後揮棒身影曝光　啟蒙教練：最有天分投手

婁峻碩狂奔15秒壓線跑上台！　跨年趕場「超驚險」第一視角曝

婁峻碩狂奔15秒壓線跑上台！　跨年趕場「超驚險」第一視角曝

《單身即地獄3》官熙宇宙「3女大暈船」　新歡沒能跟他約會「直升機上爆哭」

《單身即地獄3》官熙宇宙「3女大暈船」　新歡沒能跟他約會「直升機上爆哭」

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

《料理之王4》美味回歸！

《料理之王4》美味回歸！

12月起每周五1200，《料理之王4》於ETtoday播吧、料理之王YT、東森購物YT直播。

侯友宜光臨《豈有此呂》

侯友宜光臨《豈有此呂》

侯友宜反擊賴清德、柯文哲抹紅 霸氣喊「我兩代人拿槍護台」

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面