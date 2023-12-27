女子吃貝果咬到「螺絲」！牙齒缺一角　賣方：賠4393元求刪文

▲盒馬貝果內明顯有一顆螺絲。（圖／翻攝自小紅書）

記者廖翊慈／綜合報導

陝西一女子22日在社交平台上發文表示，在知名超市盒馬鮮生購買一個蔓越莓貝果，怎料吃的過程中，竟咬到一個指腹大的「螺絲」，害她補過的牙缺了一塊。該事件在網上發酵多日，盒馬近日表示，願意賠償1000元（人民幣，下同，約台幣4393元），但女子需刪文。

一名小紅書網友「棕旨」以「盒馬貝果中存在螺絲」為題發文，並曬出3張吃剩的貝果照片。圖中明顯有一顆螺絲被包覆在貝果中，大小約有食指指腹大。令不少網友驚呼，「這根本是謀殺。」

▲女子發文表示，盒馬貝果裡吃到螺絲。（圖／翻攝自小紅書）

原PO表示，22日自己先打了2通電話連繫了客服，卻遲遲沒有解決方案的下文，於是她只能透過政府的管道申訴此事。

隔（23）日，盒馬客服聯繫了該網友，「第一次打來時，詢問我的需求，我說要退款+換貨+賠償，他們提出10倍，我表示不接受；第二次來電表示，門市可以退款+換貨+1000元賠償，我說可以，26日去店裡溝通。」

原PO昨（26）日再度發文表示，因店家要求她刪掉小紅書上的文章，雙方無法達成協議，故目前暫無進展，賠款也未拿到。多名網友指出，盒馬鮮生的品管嚴重待改進，「不止一次刷到盒馬品質問題了」、「我之前買了一盒蛋，一半以上都臭掉了」、「之前吃他家的奧爾良烤雞，那個雞皮都是生的」。

▼不少網友紛紛曬出在盒馬遇到的品控問題。（圖／翻攝自小紅書，下同）