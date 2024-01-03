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社會 社會焦點 保障人權

保全拿備份鑰匙闖董事長豪宅家！狂偷愛馬仕、鑽石　要賠373萬

▲▼ 林姓保全進入周男家中偷竊價值105萬元的百達翡麗名錶及鑽石項鍊 。（圖／翻攝判決書）

▲林姓保全進入周男家中偷竊價值105萬元的百達翡麗名錶及鑽石項鍊 。（圖／翻攝判決書）

記者吳佩蓁／台北報導

林姓男子在台北市大安區某豪宅擔任保全期間，竟利用值勤期間監守自盜，以備用鑰匙多次闖進某科技公司董座夫妻住處，搜刮屋內愛馬仕包、百達翡麗名錶、黃金及鑽石首飾等高價精品。台北地院審理後，依竊盜罪判林男應執行3年確定；民事部分，判林男及保全公司應連帶賠償董座夫婦各239萬、134萬，全案仍可上訴。

判決指出，林男2020年7月11日至12日趁2樓周姓住戶與妻子外出時，偷取周男放置在鞋櫃中的備用鑰匙進入屋內，偷竊黃金及鑽石首飾等，食髓知味後，他又於20日至30日多次進入周家偷外幣、價值105萬元的百達翡麗名錶，同年8月8日林男則利用保全值班機會，以周男委託他開門為由，找來2名鎖匠開鎖，藉機進屋偷竊得手，

林男3次行竊，先後偷走LV、愛馬仕等精品168件、外幣、珠寶首飾等貴重物品，周男及吳女事後清點且核對購物明細紀錄後，要求林與兩家保全公司要賠償夫妻各1148萬與583萬元。

林男因向地下錢莊借錢投資比特幣、賭博虧損連連，積欠大筆債務，甚至一度遭黑衣人押走討債，他因而起貪念，趁擔任豪宅保全之便，觀察住戶出門空檔行竊，但他不識貨，將偷來的珠寶、精品等以「賤價出售」給二手店賣家，以求快速變現，使該等失竊財物之原物價額、贓額兩者間有懸殊差距。

法院審理後認為，林男不僅毫不尊重他人財產權，損及社會治安，影響居住安寧，復踐踏住戶對社區保全之信賴，惡性非輕，實不宜寬貸，考量被告犯後坦承犯行，但至今未能賠償周男夫婦所受損失，依犯侵入住宅竊盜3罪，各處2年、1年8月、8月徒刑，應執行有期徒刑3年；民事部分，判林男及保全公司應連帶賠償董座夫婦各239萬、134萬，全案仍可上訴。

至於賠償金額部分，董事長夫婦雖然主張被竊的物品，還包括愛馬仕的包包、皮夾、皮帶、圍巾、絲巾、領帶、嬰兒毯等180樣，但法官認定其中168樣無法證明確實遭竊，判林及兩家保全公司，要賠償董事長夫婦失竊損失及精神慰撫金共373萬元，僅佔兩人求償金額的五分之一。

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